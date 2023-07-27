Зачем в разделочной доске нужно отверстие? Оказывается, это не просто ручка

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Опубликовано: 27.07.2023 13:58 , Обновлено: 12.09.2023

Разделочная доска есть, наверное, в каждом доме, и большинство людей использует ее одинаково. Поэтому мало кто знает, почему отверстие в доске можно применять не только как ручку. Эта скрытая функция значительно упрощает приготовление пищи.

Конструкция разделочной доски очень проста. Она может быть любой формы, но обычно представляет собой прямоугольник с отверстием в верхней части. Иногда на ней есть ручка или желобки для предотвращения проливания жидкостей во время резки. Доску, как правило, изготавливают из дерева, пластика или стекла, она имеет различные цвета и дизайн. Тем не менее, это не слишком сложный инструмент. И все же разделочная доска может чем-то удивить.

Задумывались ли вы, для чего используется отверстие в верхней части разделочной доски? Большинство людей используют его в качестве ручки, чтобы держать или подвешивать доску. И в этом нет ничего плохого. Однако есть и другое применение этого отверстия, о котором стоит рассказать. Ведь оно там не просто так.

В TikTok появилось видео длительностью в несколько секунд, которое может изменить вашу жизнь и, конечно, сделать ее проще.

Автор видеоролика предложила использовать отверстие в доске для того, чтобы поместить нарезанные продукты в кастрюлю или миску. Таким образом, они не будут падать с доски, а окажутся именно там, где нужно. Просто, оригинально и мало кто знал об этом раньше.

Эта идея вызвала неоднозначные чувства у пользователей. Некоторые были удивлены и восхищены таким трюком. Однако в комментариях нет недостатка и в тех, кто не понимает феномена такого способа нарезки. Однако попробовать его, безусловно, стоит.

Как еще можно использовать этот кухонный инструмент? Положите доску в холодильник. Это создаст дополнительную полку и облегчит хранение продуктов. Хорошая идея — положить на нее продукты с коротким сроком годности, а под нее — продукты с большим сроком годности.

Помните, что на разделочной доске могут размножаться опасные бактерии. Всегда тщательно мойте ее и регулярно заменяйте, если она сделана из дерева или пластика. Повреждения, образующиеся при нарезке, содержат всевозможные загрязнения и не могут быть тщательно продезинфицированы. Специалисты также рекомендуют иметь отдельную доску для разделки сырого мяса и использовать ее только для этого.

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