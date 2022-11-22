Стало известно, сколько придется потратить белорусам на подготовку авто к зиме

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Опубликовано: 22.11.2022 12:04 , Обновлено: 22.11.2022

Чтобы основательно подготовить автомобиль к зиме, автовладельцам придется потратить немало денег. Вот что из необходимого для машин и по чем сейчас продают в белорусских магазинах.

Цены в одном из больших строительных гипермаркетов посмотрели журналисты госагентства «Минск Новости».

Так, по их информации, за 4-литровую зимнюю стеклоомывающую жидкость там придется отдать 8,99 BYN.

Фото: «Минск-Новости»

Если водителю необходимо поменять старый аккумулятор, который быстро разряжается, на новый, ему придется отдать от 288 до 633 BYN.

Cтарт-кабели – провода прикуривания продают за 54,26–66,96 BYN.

Эксперты также советуют зимой иметь в автомобилях компрессор или насос , так как давление в шинах зимой обычно падает. Первый можно найти за 69,56 BYN, а второй — от 37,96 BYN.

Фото: «Минск-Новости»

Также автовладельцу стоит купить силиконовую смазку или водоотталкивающую жидкость. Она поможет справится с замерзшим замком в дверях машины. Их продают от 23,9 до 50 BYN.

Кроме этого водителям уже сейчас обязательно нужны щетки для сметания снега с машины. Их можно найти за 13,4–57,85 BYN. Вероятно, понадобятся и скребки — их стоимость составляет 2,98–11,32 BYN.

Не забудьте и про лопату — за 9,54-14,29 BYN.

Не лишним будет купить и буксировочный трос. Его цена — от от 16,93 (на 3 тонны) до 56,59 (12 тонн) BYN.

Если у вас вдруг нет знака аварийной остановки, то приобрести его можно за 13,87 BYN. А если нужен огнетушитель — то он доступен от 36,96 до 51,25 BYN.

Фото: «Минск-Новости»

Таким образом, если вы собрались закупаться по максимуму, то вам придется отдать за все перечисленное, как минимум 506,79 рубля . Впрочем, можно поискать все необходимое по более низких ценах в онлайн-магазинах или на распродажах.

Кстати, не забудьте поменять летние шины на зимние. Ведь ГАИ устроит по всей Беларуси рейды на автомобили с летними шинами еще до зимы

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