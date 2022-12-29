В Беларуси запретили продавать три российские «незамерзайки»

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Опубликовано: 29.12.2022 15:08 , Обновлено: 29.12.2022

Госстандарт Беларуси 29 декабря сообщил, что запретил продавать российские «незамерзайки» трех марок. Их признали опасными из-за превышения содержания метилового спирта. Но не только.

Речь идет о жидкостях:

«FREEDOM» (– 30°) от производителя ООО «Восток»;

«ARCTIC WASH» (-35) – ООО «ТОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИС»;

«Coldston Arctic Line» (-30) – от ООО «Промстандарт».

Вот как они выглядят:

Специалисты также выяснили, что у «FREEDOM» температура кристаллизации оказалась выше, чем сказано на этикетке (−11,5 °C, а не – 30°). У «Polar Forest» такая же проблема.

А вот «Coldston» начала замерзать при - 8,7°С.

Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси запретил продавать российский стиральный порошок «Миф Автомат Морозная свежесть».