В Беларуси запретили продавать три российские «незамерзайки»
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Госстандарт Беларуси 29 декабря сообщил, что запретил продавать российские «незамерзайки» трех марок. Их признали опасными из-за превышения содержания метилового спирта. Но не только.
Речь идет о жидкостях:
- «FREEDOM» (– 30°) от производителя ООО «Восток»;
- «ARCTIC WASH» (-35) – ООО «ТОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИС»;
- «Coldston Arctic Line» (-30) – от ООО «Промстандарт».
Вот как они выглядят:
Специалисты также выяснили, что у «FREEDOM» температура кристаллизации оказалась выше, чем сказано на этикетке (−11,5 °C, а не – 30°). У «Polar Forest» такая же проблема.
А вот «Coldston» начала замерзать при - 8,7°С.
Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси запретил продавать российский стиральный порошок «Миф Автомат Морозная свежесть».