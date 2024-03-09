Кот Федя стал кумиром 313 тысяч подписчиков. Чем удивил?

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Опубликовано: 09.03.2024 19:17 , Обновлено: 09.03.2024

Необычный косоглазый кот стал звездой в Интернете из-за своего сходства с мультяшками. Сейчас у Феди уже 313 000 подписчиков.

Наталья из Ростова-на-Дону в России нашла Федю в своем саду на заднем дворе в 2020 году и поначалу переживала из-за того, что он может не выжить. Кот родился с нарушением координации движений и поначалу с трудом ходил. Однако четыре года спустя Федя процветает - и у него сотни тысяч поклонников.

Наталья рассказала: “Я не думала, что у него была какая-то необычная внешность - он просто показался мне милым и забавным. Но мои друзья и знакомые сказали мне, что этого кота нужно показать миру”.

Она добавила, что сначала неохотно размещала его фотографии в социальных сетях, но вскоре поняла, сколько радости Федя приносит другим людям. “Но как только я поняла, что Федя приносит радость и улыбки людям, я поняла, что нашла в этом свое любимое занятие. Конечно, мне приятно, что многие люди любят Федю и что они понимают и принимают мою работу в виде юмористических видеороликов”, - рассказала женщина.

Подписчики оставляют массу комментариев после каждой публикации. В 99% случаев они очень комплиментарные.

“Жизнь без кота в душе пустота… счастье- когда в доме даже два кота”, - написала одна из подписчиц.

“Супер кот мне он так нравится его взгляд всегда улыбку вызывает”, - призналась ещё одна.

“Федусик -это милота, жизнь без него совсем не та”, - сообщила очередная подписчица.

“И Федя как отдельный вид котоискусства”, - придумала четвертая.

Вот ещё парочка красивых фото: