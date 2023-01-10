Как вернуть кожаной обуви лоск? Вам понадобится овощ за 25 копеек

Опубликовано: 10.01.2023 17:01 , Обновлено: 06.09.2023

Кожаная обувь, несмотря на свою долговечность, требует определенного внимания. После того, как она постояла в шкафу в течение многих месяцев, мы достаем ее в не совсем приглядном виде. Кожа тусклая, а обувь выглядит изношенной или просто старой. К счастью, многие проблемы можно решить простыми домашними средствами. Вам понадобиться всего один недорогой овощ.

Этот плод просто незаменим в этом отношении и может значительно улучшить внешний вид нашей кожаной обуви. При этом эффект останется естественным и деликатным.

Расколдовать ботинки или туфли поможет… обычная картошка.

Разрежьте большую картофелину пополам и натрите ею обувь. Этот популярный овощ, а точнее его сок, поможет вам тщательно очистить натуральную кожу.

И на этом преимущества не заканчиваются. Картофель может помочь избавиться от некрасивых пятен и напитать кожу совершенно естественным и экологически чистым способом. Плод также поможет удалить поверхностную грязь, которая была на обуви, когда она стояла в шкафу.

Натирание обуви картофелем поможет вам получить красивую, блестящую, гладкую и чистую кожу, и ваша обувь будет выглядеть намного лучше.

Отметим, что в Беларуси килограмм картофеля стоит примерно 1,6 рубля. Средний вес картошки составляет 170 грамм. То есть, цена одного плода — 25-27 копеек.

Не кладете сырой картофель в ботинки? Вот две причины почему стоит это делать

Кстати, картошку также можно класть в обувь. Хотя этот лайфхак и покажется странным для многих людей, на самом деле его нужно применять. Зачем и как?

Не кладете сырой картофель в ботинки? Вот две причины почему стоит это делать