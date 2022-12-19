Белорусские водители показали, какие «незамерзайки» все-таки замерзают

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.12.2022 13:25 , Обновлено: 19.12.2022

Белорусские автовладельцы поделились десятками фотографий «незамерзаек», производители которых пообещали, что жидкость не замерзнет даже при морозах в 30 градусов. И рассказали, какие из них подвели.

Фотографиями белорусы поделились с изданием «АвтоГродно».

Чаще всего водители жаловались на «незамерзайку» Nord City с пометкой «-30». Говорят, что уже через минуту на 19-градусном морозе она начинала густеть и замерзать как в бутылке, так и в бачке омывателя.

[info_b]Кстати, в 2021 году специалисты нашли в ней повышенное содержание метанола.[/info_b]

В мусорное ведро может отправиться и жидкость North Drive ( -30). И не только по мнению автовладельцев, но и специалистов белорусских центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Там признали эту «незамерзайку» опасной из-за высокого содержания метанола.

Polar Express (-30º) вообще удивила. Омывайка «умерла» при -6ºС.

Жесточайше замерзла жидкость Freeze Way (-30), сообщил еще один собеседник издания. Лед в бутылке появился уже при -17ºС.

«Улучшенная наноформула» жидкости Драйв Комфорт не только не помогла автовладельцам, но и добавила в бутылку хруста.

Стеклоомыватель Crystal превратился в ледяную кашу.

А вот по поводу «незамерзайки» Кругозор (-25) непонятно. Кто-то пожаловался, что подвела, а кто-то отметил, что морозы выдержала.

А вот плюс читатели «АвтоГродно» поставили жидкостям «Дальновид» (-15), Chemipro (-20) и WURTH. Подробнее про них читайте по ссылке.

Напомним, в Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси сообщили, что запретили «незамерзайки», в составе которых метанол составляет более 0,05 объемного процента.

В центре назвали такие жидкости «антиобледенительными, жидкими противогололедными реагентами». При этом водители могут лить в бачки омывателя, что хотят. Никаких штрафов за это не предусмотрено. Однако в продаже в Беларуси вышеуказанные «аноиобледенители» исчезнут.

В Республиканском центра гигиены, эпидемиологии Беларуси объяснили запрет «обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты жизни и здоровья граждан».

В Беларуси запретили часть «незамерзаек». Какие можно использовать?