Положите деревянную ложку на кастрюлю во время варки. Как спасет при забывчивости?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 21.10.2023 12:55 , Обновлено: 21.10.2023

В процессе приготовления еды каждый из нас может отвлечься — и как раз в этот момент на кухне происходит небольшая катастрофа. Например, при варке макарон или супа, вода может вытечь и разлиться по всей плите, что приведет к лишней уборке. Оказывается, справится с такой неприятностью поможет деревянная ложка. Как?

Возможно, вы видели такой прием в Интернете, или так делали ваша бабушка или мама. Этот трюк действительно хорошо работает, но нужно знать несколько нюансов.

Суть в том, чтобы положить ложку, на ободок кастрюли. Каких-либо правил относительно этого предмета нет, главное, чтобы он был деревянным и продолговатым, больше диаметра посуды. Именно она поможет предотвратить выливание жидкости на плиту.

Как это работает? Первая причина в том, что сухая деревянная ложка дестабилизирует пузырьки, когда они соприкасаются с ее водоотталкивающей поверхностью. Это заставляет кипяток отступать.

Во-вторых, пузыри и пена, образующиеся при кипении воды, наполнены паром (он же вода в виде газа или пара). Если пузырь соприкасается с чем-то, чья температура ниже 100°C (212°F), пар конденсируется (превращается обратно в жидкость) и разрушает поверхность пузыря. Таким образом, деревянная ложка, будучи значительно холоднее 100°C, способствует разрушению пузырьков и отступлению пены.

Однако этот трюк может не сработать, если деревянная ложка нагреется. То есть, вода будет подниматься, несмотря ни на что.

Почему металлическая ложка не подойдет?

На это есть простой ответ — металлы проводят тепло гораздо быстрее.

Таким образом, если вы положите на кастрюлю, например, алюминиевый предмет, он быстро нагреется и не сможет разрушить пузырьки и удержать кипящую воду.

Эта странная ложка с дырками была почти у всех. Для чего предназначена на самом деле?

Нет под рукой деревянной ложки?

Деревянная ложка — это, конечно, здорово, но не у всех она всегда под рукой. Поэтому есть еще несколько простых способов предотвратить выливание воды через край кастрюли.

Например, можно подуть на поверхность кипящей кастрюли, и пена отойдет, поскольку температура вашего дыхания значительно ниже 100°C.

Кроме того, непосредственно перед приготовлением можно смазать края кастрюли растительным или сливочным маслом. Кипящая пена будет удерживаться на том уровне, где находится жир. Эта хитрость особенно полезна при варке картофеля или фасоли.

Ранее Телеграф писал, для чего нужно отверстие на ручках сковородок и некоторых кастрюль. Если вы думаете, что оно необходимо лишь для того, чтобы подвешивать предмет посуды, то ошибаетесь — это не единственное его предназначение.

Зачем в ручке сковороды или кастрюли отверстие? Ответ перевернет вашу жизнь