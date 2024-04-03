"Всем бы так выглядеть" — Пользователи TikTok восхитились 77-летней жительницей Гродно

🎥 Видео

Опубликовано: 03.04.2024 13:17 , Обновлено: 03.04.2024

Жительница Гродно опубликовала в своём профиле видео, как идёт по главной улице города — Советской. Казалось бы, что тут такого? Однако в комментариях пользователи наперебой начали хвалить то, как выглядит женщина, ведь ей 77 лет.

Судя по всему, белоруска Нинель Блохина — преподаватель йоги. Женщине то ли 77, то ли 78 лет, она активно ведёт социальные сети и, как говорят, “стареет красиво”.

В комментариях к ролику, которых набралось более 400, пользователи один за одним восхищались гродненкой, а некоторые даже писали про её личную жизнь:

“У этой женщины никогда не было семьи и детей. Она любит себя. Молодец. Здоровая женщина”.

“И работала над собой всю жизнь, и преподавала. Держать себя в такой форме — это огромный труд и дисциплина. У каждого свой путь… Здоровья и долгих лет, Нинель!” — пожелал кто-то из пользователей в обсуждении.

“Почему стереотипы такие? Энергичный человек вполне способен уделить должное внимание семье и детям, не забывая о таком же внимании к себе”, — выразил мнение под видеороликом ещё кто-то.

“У неё есть муж, который смотрит на неё, как на Богиню. Видела собственными глазами! Этой Женщиной невозможно не восхищаться!” — написала ещё одна белоруска.

“Она просто неземная. Так выглядеть в её годы — это невероятный труд. Эталон женского совершенства”, — поделилась впечатлением от увиденного пользовательница, а один из мужчин словно подытожил всё вышенаписанное:

“Всем бы мамам и бабушкам так выглядеть, супер!”

Ранее Telegraf.news писал, что белоруска поделилась видео из минского универсама “Беларусь”, где прошлась по рядам женской одежды. Ее особенно заинтересовали женские халаты и платья очень яркой, цветастой расцветки (а их там было ну очень много!). Видео уже посмотрели более 50 тыс человек, а сотни комментариев к нему в основном были не самые лестные.

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