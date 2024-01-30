"А что, так можно было без лужи? ?" — В Сети показали, как ремонтируют асфальт в США. Зрители разделились в оценке
Одно из видео в TikTok, на котором видно, как американские дорожники ремонтируют асфальт, вызвало бурную реакцию зрителей. Что так впечатлило пользователей и почему одни восхитились работой специалистов, а другие назвали "мартышкиным трудом"?
Ролик за несколько дней набрал более 8 млн просмотров и тысячу комментариев. В нем — несколько кадров, на которых видно, как рабочие с помощью некоего устройства специальной смесью заделывают трещины на асфальте.
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Одним зрителям понравился такой способ. Многие удивились, что, оказывается, так можно:
- “Где-то умные люди, ведь именно с трещин начинаются ямы”;
- “Там трещины по сухому заделывают, как минимум, а не ямы зимой в луже”;
- “Интересные приспособления!”;
- “А чё, так можно было без лужи ?”;
- “Оказывается и так можно ? У нас пока дыра на всю ширину полосы не будет не двинутся, но при этом вокруг бардюры поменяют?”.
Другие же выразили мнение, что показанный на видео способ — неэффективный.
- “Через несколько дней всё тоже самое будет”;
- “Мне кажется, это неэффективно все, ибо саму трещину не заполнит такая смесь, просто скрывают ее поверхностно? Кроме последней жижи”;
- “По бюджету 1 млрд”;
- “Еще бы пеной заменил монтажной?”;
- “До первого дождя, это называется мартышкин труд”.
А вы как считаете?
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