Рыбий жир приводит к инсульту? Учёные пришли к парадоксальным выводам

Опубликовано: 22.05.2024 10:30 , Обновлено: 22.05.2024

Учёные из четырёх стран более 10 лет исследовали вопрос влияния омега-3 кислот на здоровье сердца и сосудов и пришли к парадоксальным выводам. Оказалось, что рыбий жир может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, но с небольшими оговорками. Об результатах нового исследования со ссылкой на журнал BMJ Medicine сообщило издание The Guardian.

Чтобы выяснить, как омега-3 влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, группа исследователей в Китае, США, Великобритании и Дании мониторила состояние более 400 тысяч участников Британского биобанка в течение 12 лет.

Исследование показало, что у тех, у кого на момент начала периода наблюдения не было диагностировано сердечно-сосудистых заболеваний, регулярное употребление добавок с рыбьим жиром повысило риск развития фибрилляции предсердий на 13% и увеличило риск инсульта на 5%.

Однако для пациентов с диагностированными перед началом исследований сердечно-сосудистыми заболеваниями приём добавок с рыбьим жиром оказал обратный эффект: риск прогрессирования фибрилляции предсердий до сердечного приступа снизился на 15%, а риск развития сердечной недостаточности со смертельным исходом - на 9%.

Таким образом, согласно исследованиям, добавки с рыбьим жиром могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний или инсульта, но могут снизить риск для тех, у кого уже есть эти заболевания.

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В исследовании также отметили, что польза и риск от приема добавок омега-3 были “неравномерным”. Так, вероятность сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности у здоровых пациентов была выше на 6% у женщин и некурящих.

Учёные заметили положительный эффект для пожилых людей и мужчин с существующими заболеваниями сердца. У них риск перехода от хорошего здоровья к смерти был на 11% и 7% ниже соответственно.

Стоит отметить, что проведённое исследование носят наблюдательный характер и не даёт ответов о причинных факторах. Никакой информации ни о дозировке, ни о составе добавок рыбьего жира в нём не было.

«Такие добавки, как жирные кислоты омега-3, не заменяют здоровое питание, и вместо того, чтобы сосредотачиваться на отдельных питательных веществах, важно рассматривать свой рацион в целом, чтобы снизить риски”, - заявила Трейси Паркер, старший диетолог Британского кардиологического фонда.

Она подчеркнула, что для предотвращения заболеваний сердца и кровообращения и сердечных приступов не стоит опираться на добавки с рыбьим жиром.

«Традиционная средиземноморская диета неоднократно доказывала, что снижает риск сердечного приступа или инсульта. Сюда входит больше рыбы – белой и жирной – и меньше красного мяса, а также большое количество фруктов и овощей, бобов, чечевицы, орехов, семян и цельнозерновых продуктов», - отметила эксперт.

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