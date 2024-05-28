Британские учёные нашли способ укрепить сердце одним упражнением. Многие белорусы делают это каждый день

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Опубликовано: 28.05.2024 10:41 , Обновлено: 28.05.2024

Давно известно, что физическая активность влияет на работу всего организма, в том числе и на сердечно-сосудистую систему. Британские учёные выяснили, что одно доступное для многих упражнение не только поддерживает работу сердца, но и способно продлить жизнь. Скорее всего вы без труда сможете делать его каждый день.

Может ли подъем по лестнице продлить жизнь?

По мнению ученых из Великобритании, подъем по лестнице – лучшее упражнение для улучшения работы сердца и продления жизни. Результаты новейшего исследования, представили в ходе научного конгресса Европейского общества кардиологов ESC Preventive Cardiology 2024.

«Если у вас есть выбор между лестницей или лифтом, поднимитесь по лестнице, потому что это поможет вашему сердцу. Даже краткие периоды физической активности полезны для здоровья, и подъем по лестнице - это достижимая цель и то, что можно включить в повседневную деятельность»», — сказала доктор Софи Пэддок, автор исследования и научный сотрудник Университета Восточной Англии, Университета Норфолка и Фонда больниц Норвича.

Доктор Пэддок и ее коллеги провели метаанализ девяти исследований о пользе ходьбы по лестнице для здоровья. Всего в исследовании приняли участие 480 тысяч человек. Среди участников были женщины и мужчины в возрасте от 35 до 84 лет. Часть людей была здорова, а кто-то был болен и перенёс инфаркты и с заболеванием периферических артерий.

Исследование показало, что у участников, которые поднимались по лестнице, риск смерти был на 24% ниже, чем у тех, кто этого не делал в период исследования. Более того, у людей, поднимающихся по лестнице, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 39%, как и общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, сердечная недостаточность или инсульт).

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Подъём по лестнице - доступное и полезное упражнение

Джеймс Каннингем, тренер оздоровительной и фитнес-компании Total Shape, рассказал Medical News Today, что подъем по лестнице — это “фантастическая форма упражнений с отягощениями, которую можно легко включить в повседневную жизнь”. Он одновременно задействует сердце, легкие и мышцы. Это тройное преимущество, вероятно, является одной из причин, по которой его связывают с долголетием. Кроме того, стоит знать, что уже появились исследования, доказывающее, что тренировки с отягощениями снижают риск развития болезни Альцгеймера.

«Подъем по лестнице может быть особенно эффективной формой упражнений по нескольким причинам. Во-первых, оно прорабатывает несколько групп мышц, включая квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и икры. Этот тип тренировок с отягощениями может помочь сохранить мышечную массу, что имеет решающее значение для здоровья обмена веществ и регуляции уровня глюкозы. Во-вторых, короткие периоды высокоинтенсивных упражнений улучшают кардиореспираторную систему. Кроме того, подъем по лестнице — это функциональный образец движения, имитирующий повседневную деятельность, способствующий развитию баланса, координации и мобильности”, - рассказал кардиолог Адедапо Илуйомаде из института сердечно-сосудистых заболеваний Майами.

Доктор Эрик Дж. Хегедус, специалист-ортопед, профессор и заведующий кафедрой реабилитационных наук Медицинской школы Университета Тафтса в Массачусетсе, сказал, что подъем по лестнице имеет явные преимущества перед ходьбой, еще одной популярной формой упражнений с низкой нагрузкой.

«По сравнению с ходьбой по ровной поверхности подъем по лестнице увеличивает частоту сердечных сокращений», — рассказал Medical News Today Хегедус, который также не участвовал в исследовании.

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