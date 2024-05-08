Почему после кофе может клонить в сон? Узнали, как этого избежать

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Опубликовано: 08.05.2024 10:57 , Обновлено: 08.05.2024

Многие из нас считают, что кофе - это естественное средство для восстановления организма и мозга. Все это благодаря кофеину, который в небольших количествах помогает стимулировать организм. Однако иногда после употребления этого напитка мы испытываем обратный эффект. Что может вызвать сонливость после кофе и как это исправить?

Одни пьют кофе ради удовольствия, другие - чтобы получить заряд энергии, необходимый для продуктивной и творческой работы. Напиток также содержит витамины группы В, минералы калий и магний. По некоторым данным, кофе снижает риск развития депрессии и помогает ее лечить.

Помимо положительного воздействия на организм, ароматный кофеиновый напиток может вызывать сонливость. Что делать, если после употребления кофе вы чувствуете себя более вялым и уставшим? Это явление - распространенная проблема, которую изучают эксперты и ученые.

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Как действует кофе?

Ингредиент, содержащийся в кофе и влияющий на стимуляцию организма, - кофеин, который является психоактивным стимулятором. После употребления любимого напитка центральная нервная система стимулируется и соединяется с аденозином, органическим химическим веществом из группы нуклеозидов, которое влияет на регуляцию цикла сон-бодрствование.

Кофе временно подавляет функцию аденозина, поэтому после его употребления вы чувствуете прилив энергии. Однако это ощущение может быстро пройти. Многие люди жалуются, что после кофе их мучает неконтролируемая сонливость и усталость. Что может способствовать обратному эффекту?

Наиболее распространенные причины сонливости после кофе

Чувство усталости обусловлено действием аденозина - соединения, которое отвечает за информирование организма о физическом и умственном истощении. Употребляя кофе, мы получаем кофеин, который подавляет функцию аденозина. Однако это не означает, что соединение перестает вырабатываться. При снижении уровня кофеина аденозин увеличивается, что напрямую влияет на снижение нейронной активности в мозге. Следствием этого является чувство усталости и сонливости. В этот момент любители кофе решают выпить еще одну чашку, что запускает порочный круг.

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Не последнюю роль играет и влияние вышеупомянутого кортизола, отвечающего за повышение бдительности. Естественно, этот гормон вырабатывается организмом в стрессовых ситуациях. При употреблении кофе его уровень повышается. Со временем его присутствие может способствовать усталости и сонливости.

Еще одна причина сонливости после кофе - сахар. Добавленный в напиток или содержащийся в сладких закусках, употребляемых вместе с кофе, он способствует падению энергии. Причина проста - сахар перерабатывается гораздо быстрее, чем кофеин. При его употреблении мы чувствуем себя более вялыми.

Как правильно пить кофе?

Чтобы получить желаемый эффект от кофеина, стоит узнать, как его дозировать. Если вы любите кофе, но чувствуете себя более вялым после его употребления, не стоит от него отказываться.

Суточная доза этого соединения не должна превышать 300 мг. Это означает, что безопасное количество кофе, рекомендуемое специалистами, составляет всего 2 чашки в день. Тогда можно будет наблюдать положительные эффекты кофеина, такие как улучшение настроения, концентрации внимания и сосредоточенности.

В противоположном случае, при превышении рекомендуемой дозы кофеина, ухудшаются интеллектуальные и двигательные функции. Вывод один - если вы хотите насладиться плодотворным действием этого ароматного напитка, не стоит переусердствовать.

Как отказаться от кофе?

Все больше людей решают полностью отказаться от употребления кофе. Если это решение будет принято слишком резко, то есть кофе полностью исчезнет из вашей жизни в одночасье, в организме начнут проявляться эффекты отмены кофеина. Обычно это сопровождается такими жалобами, как головная боль, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность и даже тошнота. К указанным симптомам также добавляются сонливость и усталость.

Если вы решили отказаться от кофеиносодержащих напитков, лучше всего делать это постепенно, чтобы ваш организм был правильно подготовлен. Это позволит организму не реагировать слишком бурно, и описанные симптомы не станут для вас мучением.

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