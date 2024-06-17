Эти 9 неожиданных причин могут привести к недосыпу. Когда нужно срочно идти к врачу?

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Опубликовано: 17.06.2024 13:01 , Обновлено: 17.06.2024

Сон полезен для здоровья, хорошего самочувствия и красоты, если он достаточно продолжительный и спокойный. Однако иногда, несмотря на достаточное количество времени, проведенное в постели, пробуждение превращается в кошмар, не хватает сил и мотивации. Если это так, стоит поискать, в чем дело. Существует множество возможных причин усталости, которую вы чувствуете, несмотря на хороший ночной сон, и о них стоит знать.

На качество сна влияют различные факторы. Немаловажную роль играют стрессы повседневной жизни и перегруженность обязанностями, с которыми нам приходится справляться. Образ жизни определенно не способствует засыпанию и означает, что отдых не так эффективен, как хотелось бы. Проблема может быть и более сложной, и если, несмотря на хороший сон, утром вы встаете уставшим, пора обратить на это внимание.

Слишком высокая температура в спальне

Перегрев тела снижает качество сна. Лучше всего, чтобы температура колебалась в пределах 17-21 градуса по Цельсию. Ночью она должна быть немного прохладнее, но все равно комфортной.

Также важно проветривать комнату перед сном.

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Работа по вечерам

Оставлять рабочие обязанности до позднего вечера может быть опасно для здорового сна. Когда вместо того, чтобы успокоиться, организм получает возможность действовать на полной скорости, плюс доза стресса и часто кофеина, трудно рассчитывать на хороший, спокойный сон. Утром это ощущается в виде усталости и отсутствия сил.

Просмотр телевизора или интернет-серфинг перед сном

Синий свет, излучаемый электронным оборудованием, подавляет выработку мелатонина (гормона сна) и оказывает стимулирующее действие. Если уровень мелатонина слишком низок, организм “не чувствует”, что пора отдохнуть, поэтому возникают проблемы с засыпанием. По этой причине специалисты рекомендуют воздержаться от использования этого типа оборудования как минимум за два часа до сна.

Употребление алкоголя для расслабления

Хотя теоретически алкоголь расслабляет и облегчает засыпание, для качества вашего сна даже небольшое количество может оказаться фатальным. Когда вы пьете алкогольные напитки, нарушается фаза REM, без которой организм не может восстановиться.

Еще один минус употребления алкоголя перед сном заключается в том, что он обладает мочегонным эффектом и заставляет вставать ночью в туалет.

Курение сигарет перед сном

Курение сигарет снижает качество сна, поскольку никотин, поступающий в организм, оказывает стимулирующее действие. Навязчивые курильщики гораздо чаще жалуются на проблемы с засыпанием и более короткий сон. Поэтому неудивительно, что утром, даже если они провели ночь в постели, они просто встают уставшими. Именно поэтому стоит отказаться от курения минимум за четыре часа до сна.

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Нарушение цикла сна и бодрствования

Если естественный внутренний цикл сна и бодрствования нарушен, то в течение дня появляется сонливость и усталость. Это происходит, например, при смене часовых поясов (так называемый джетлаг) или при сменной работе.

Синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног вызывает дискомфорт и заставляет вас двигать ногами. Ночью в нижних конечностях может ощущаться пульсирование или покалывание, которое проходит только после того, как вы потянетесь, что очень мешает погрузиться в спокойный сон.

Апноэ

Апноэ сна часто сопровождает храпунов, вызывая отсутствие дыхания в течение 10-20 секунд. При резком вдыхании воздуха происходит пробуждение. Это может происходить много раз за ночь, в результате чего утром появляется усталость и отсутствие сил. Поскольку нелеченое апноэ сна повышает риск инсульта и инфаркта, в такой ситуации необходимо обратиться к врачу.

Депрессия

Психические расстройства и заболевания могут негативно влиять на дневную сонливость и сниженное настроение. Люди, страдающие от депрессии, часто жалуются на проблемы со сном, частые пробуждения и преждевременные пробуждения. Это может сопровождаться другими симптомами, включая чувство подавленности, пессимистическое мышление, трудности с концентрацией внимания и запоминанием.

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