Всё время чувствуете усталость? На это могут влиять эти 9 факторов. Когда нужно немедленно к врачу?

Опубликовано: 29.04.2024 11:54 , Обновлено: 29.04.2024

Усталость может настигнуть вас, когда вы меньше всего этого ожидаете, и такая ситуация, возникающая время от времени, не должна вас беспокоить. Однако если вам не хватает энергии каждый день, трудно дотянуть до вечера, а незавершенные дела начинают накапливаться, стоит поискать возможные причины. За ощущением постоянной усталости может стоять несколько факторов.

Нехватка железа

Одна из самых распространенных причин недостатка энергии - низкий уровень железа. Этот элемент необходим нам для производства красных кровяных телец, которые отвечают за доставку кислорода к тканям и органам. Если железа не хватает, организм не производит достаточного количества красных кровяных телец, что приводит к недостатку энергии и усталости.

Его дефицит легко проверить с помощью простого анализа крови. Чаще всего от него страдают беременные женщины, люди с обильными менструациями и веганы, придерживающиеся ограничительной диеты.

Дефицит сна

Сон необходим для восстановления организма, поэтому если его слишком мало, это чревато последствиями. Недостаток сна вызывает чувство усталости в течение дня, вредит концентрации и снижает настроение. Кроме того, оно способствует повышению риска развития депрессии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, рака, а также болезни Альцгеймера.

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Чрезмерный стресс

Повторяющиеся стрессовые ситуации также могут способствовать появлению чувства усталости. Отсутствие расслабления и чувство опасности заставляют организм расходовать энергию. Длительное пребывание в таком состоянии приводит к трудностям со сном, что усугубляет общее ощущение усталости.

Неправильное питание

То, что попадает на наши тарелки, является топливом для организма. Если оно низкого качества, не стоит ожидать, что энергии будет много. Качество и количество пищи, которую мы едим, влияет на наше настроение и здоровье. Если в пище не хватает железа, магния или витаминов С и группы В, наступает истощение. Рацион с низким содержанием калорий или с большим количеством жиров и сладостей также способствует повышенной утомляемости.

Хотя мы редко думаем об обезвоживании как о причине недостатка сил, недостаточное количество воды в организме вызывает головные боли и головокружения, сонливость, отсутствие энергии. Не стоит забывать, что во многом именно из нее строится наше тело, поэтому она необходима для его правильной работы. Поэтому важно уделять внимание тому, чтобы пить достаточно жидкости в течение дня.

Чрезмерное количество кофе

Хотя кофе и призван стимулировать, через некоторое время его действие ослабевает, и организм реагирует усталостью. Кофеин лучше всего действует примерно через 30-120 минут после употребления. Кроме того, чрезмерное употребление кофе в позднее время может привести к нарушению сна, что в свою очередь приведет к еще большему истощению. Поэтому кофеин следует употреблять в меру, чтобы не навредить себе.

Отсутствие физической активности

Отсутствие физических упражнений ухудшает физическое состояние и вызывает недостаток энергии. Проведение большей части дня за рабочим столом на работе или на диване дома вызывает умственную усталость, которая в свою очередь выливается в отсутствие сил и нежелание действовать.

Перетренированность

Чрезмерные физические нагрузки без необходимого отдыха приводят к недостатку энергии. Чрезмерные физические нагрузки приводят к мышечным болям, болям в суставах, головным болям, усталости и вялости. Также доказано, что перетренированность может ослабить иммунитет. Поэтому вреден как недостаток, так и избыток физических нагрузок.

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Болезнь

Во время вирусной или бактериальной инфекции уровень энергии заметно падает, поскольку организм требует отдыха, чтобы набраться сил для борьбы с патогенами. Это сопровождается ухудшением настроения, вялостью и недостатком энергии. Иногда за такими проблемами могут стоять более серьезные заболевания. К ним относятся: анемия (малокровие), гипотиреоз, болезни сердца или диабет. Если усталость сопровождается другими тревожными симптомами, немедленно обратитесь к врачу, чтобы обсудить свое состояние.

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