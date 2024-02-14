Этот неожиданный овощ превратит даже самый невкусный кофе в шедевр. Сколько нужно на чашку?

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Опубликовано: 14.02.2024 07:15 , Обновлено: 13.02.2024

Существует множество экзотических способов приготовления кофе: в него добавляют кока-колу, пиво или украшают маршмэллоу. А как насчет того, чтобы приготовить черный напиток с… чесноком? Узнайте, зачем так делают грузины и что произойдет со вкусом.

Называется такой напиток — кофе по-батумски. Удивительно, но вы не должны почувствовать резкого вкуса и характерного запаха свежего чеснока, а лишь получите интересное впечатление.

На самом деле, чеснок нужен для того, чтобы подчеркнуть божественный аромат даже самых плохих сортов кофе и усилить вкус напитка. Таким образом, кофе с секретным ингредиентом точно не повлияет на свежесть вашего дыхания.

Согласно оригинальному рецепту, вам понадобятся кофейные зерна и зубчик чеснока. Но ниже вы найдет более легкий способ приготовления.

Как приготовить кофе по-батумски с чесноком?

Весь секрет вкуса чашки кофе по-батумски кроется в ритуале его создания, который состоит из нескольких простых шагов.

Возьмите сковороду с толстым дном, лучше всего чугунную, и высыпьте в нее кофейные зерна. Не используйте масло.

Обжарьте необходимое количество кофе на медленном огне, постоянно помешивая деревянной ложкой. Для усиления аромата добавьте очищенный зубчик чеснока. Дождитесь, пока на поверхности зерен появится маслянистый налет, затем высыпьте их на чистую ткань или бумажное полотенце. Когда кофе остынет, пересыпьте его в ручную или электрическую кофемолку (или блендер) - уже без чеснока - и измельчите.

[info_b]На 2 кофейные чашки понадобится примерно 2 ложки кофейных зерен, 2 небольшие кружки воды и 1 зубчик чеснока. То есть, на 1 чашку нужно в 2 раза меньше ингредиентов.[/info_b]

Подготовьте турку или небольшую кастрюлю. Положите в емкость молотый кофе, сахар (по вкусу) и воду. Зажгите самый маленький огонь, поставьте турку (кастрюлю) и дайте кофе закипеть. Не перемешивайте! Дождитесь, пока кофейная пена начнет подниматься, быстро перемешайте, верните на огонь и подождите, пока пена не поднимется. Перелейте кофе в чашку.

Вы можете приготовить кофе без сахара или заменить его другим подсластителем - ксилитом, медом или кленовым сиропом.

Что делать, если нет кофейных зерен?

Если у вас дома есть только молотый кофе, то тогда приготовьте напиток немного другим способом.

Очищенный зубчик чеснока положите прямо на дно турки или кастрюли, а затем насыпьте кофе и залейте водой.

Сварите напиток, процедите через ситечко и разлейте по чашкам.

Этот вариант чесночного кофе будет несколько отличаться от оригинального. Сам напиток будет иметь более яркий чесночный аромат. Но во вкусе овощ вы не ощутите, лишь необычное послевкусие.

В чем польза кофе с чесноком?

Кофе и чеснок обладают множеством потенциальных польз для здоровья.

Так, кофе повышает энергию и фокусировку, содержит антиоксиданты и может защищать печень.

В свою очередь чеснок имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства, улучшает пищеварение и защищает сердце.

Как сделать кофе бархатистым?

Ранее Телеграф писал об удивительном способе сделать черный напиток более мягким и бархатистым. Для этого нужно добавить особый (но не редкий) ингредиент.

Налейте в кофе столовую ложку этой жидкости. Так он получит «бархатисто-мягкий» вкус