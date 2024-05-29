Почему после кофе внезапно хочется в туалет? Эксперты объяснили, не вредит ли это здоровью

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Опубликовано: 29.05.2024 11:56 , Обновлено: 29.05.2024

У многих людей через несколько минут после выпитого кофе начинает урчать в животе и им приходится мчаться в туалет. Некоторые объясняют это действием кофеина, однако они ошибаются. Эксперты объяснили истинную причину этого.

Кофе действительно обладает слабительным эффектом. Однако исследователи расходятся во мнении, почему именно так происходит. Ясно лишь, что кофеин, содержащийся в кофе, повышает кровяное давление, а значит, стимулирует обмен веществ.

Это подчеркивает старое исследование, проведенное в 1998 году. Оно показало, что кофе с кофеином оказывает на толстую кишку на 23 % более сильное стимулирующее действие, чем кофе без кофеина.

Однако другое исследование, напротив, ясно показало, что не только кофеин вызывает немедленное желание опорожнить кишечник после чашки кофе. В этом исследовании ученые давали испытуемым выпить либо черный кофе с кофеином, либо кофе без кофеина, либо горячую воду.

Оказалось, что кофе с кофеином и кофе без кофеина оказывали схожий стимулирующий эффект, в то время как чистая горячая вода вызывала значительно меньше позывов сходить в туалет.

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Гормон гастрин стимулирует пищеварение

Считается, что еще одним фактором, стимулирующим пищеварение, является гормон гастрин.

Этот пищеварительный гормон вырабатывается в организме и выделяется, как только пища попадает в желудок, чтобы стимулировать сокращение мышц стенок желудка. Выброс гастрина особенно высок после употребления кофе. Пища в желудке быстрее расщепляется и попадает в кишечник.

Паскаль М. Уайт, преподаватель гастроэнтерологии в Mount Sinai Health System (Нью-Йорк) и директор клиники гастроэнтерологии, упоминает еще один аспект, который может повлиять на пищеварение: добавление в кофе таких добавок, как искусственные подсластители и молоко, которые могут раздражать желудок.

Что касается, в частности, молочных продуктов, то доктор предупреждает, что у некоторых людей может быть непереносимость лактозы, которая влияет на кишечный тракт и может привести как к учащенному, так и к рыхлому стулу.

В принципе, слегка повышенное желание сходить в туалет после кофе совершенно нормально и не имеет никаких известных долгосрочных негативных последствий, отмечают специалисты.

Ранее Telegraf.news писал, что многие из нас считают, что кофе — это естественное средство для восстановления организма и мозга. Все это благодаря кофеину, который в небольших количествах помогает стимулировать организм. Однако иногда после употребления этого напитка мы испытываем обратный эффект. Что может вызвать сонливость после кофе и как это исправить?

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