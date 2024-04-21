"Аж в носу запахло" — Видео с приготовлением кофе набрало более 20 миллионов просмотров
Один из активных пользователей соцсетей и, судя по всему, ярый кофеман опубликовал видео, которое набрало больше двадцати миллионов просмотров. Казалось бы, ничего экстраординарного, но как же красиво! Посмотрите и вы, вдруг захочется позвать кого-нибудь на чашечку кофе?..
В комментариях под роликом пользователи популярной видеоплатформы восхищались красотой и эстетикой, а также писали о том, что явно бы опоздали на работу, если бы готовили напиток аналогичным способом.
“Если рано начать, где-то к обеду и попьешь”, — в шутку написала женщина. Ещё одна добавила:
“Аж в носу кофе запахло от видео”.
“Братцы, скажите, вот этой махонькой чашечки кофе вам хватает по утрам, чтобы напиться? Я утром, не соврать, почти литр чая выпиваю, с бутерами…” — прокомментировал ролик один из пользователей TikTok. Другой предположил, что “весь комплект стоит, наверное, как шины от Ferrari”.
“Я после такого эспрессо неделю спать не буду”, — написал под видео ещё-кто из мужчин.
Ранее Telegraf.news писал, что пользователь TikTok опубликовал видео, где купил в одном из белорусских магазинов голень цыплёнка. Принёс домой, распаковал, поднёс к крану и… увидел то, чего, по его мнению, быть не должно. В комментариях не только помогли разобраться, но и заодно обсудили “необразованность” самого автора.
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