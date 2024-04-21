"Аж в носу запахло" — Видео с приготовлением кофе набрало более 20 миллионов просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2024 14:05 , Обновлено: 21.04.2024

Один из активных пользователей соцсетей и, судя по всему, ярый кофеман опубликовал видео, которое набрало больше двадцати миллионов просмотров. Казалось бы, ничего экстраординарного, но как же красиво! Посмотрите и вы, вдруг захочется позвать кого-нибудь на чашечку кофе?..

В комментариях под роликом пользователи популярной видеоплатформы восхищались красотой и эстетикой, а также писали о том, что явно бы опоздали на работу, если бы готовили напиток аналогичным способом.

“Если рано начать, где-то к обеду и попьешь”, — в шутку написала женщина. Ещё одна добавила:

“Аж в носу кофе запахло от видео”.

“Братцы, скажите, вот этой махонькой чашечки кофе вам хватает по утрам, чтобы напиться? Я утром, не соврать, почти литр чая выпиваю, с бутерами…” — прокомментировал ролик один из пользователей TikTok. Другой предположил, что “весь комплект стоит, наверное, как шины от Ferrari”.

“Я после такого эспрессо неделю спать не буду”, — написал под видео ещё-кто из мужчин.

Ранее Telegraf.news писал, что пользователь TikTok опубликовал видео, где купил в одном из белорусских магазинов голень цыплёнка. Принёс домой, распаковал, поднёс к крану и… увидел то, чего, по его мнению, быть не должно. В комментариях не только помогли разобраться, но и заодно обсудили “необразованность” самого автора.

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