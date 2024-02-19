Могут ли люди что-то чувствовать после остановки сердца? Вот что показало исследование

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.02.2024 12:59 , Обновлено: 19.02.2024

Могут ли люди что-то чувствовать, несмотря на остановку сердца? Врачи провели исследование, во время которого пациенты рассказали о самых разных воспоминаниях во время попыток реанимации.

Масштабное полевое исследование опубликовали в специализированном журнале “Реанимация”. В нем приняли участие 37 человек под руководством кардиолога Сэма Парниа из Нью-Йоркского университета, известного своими исследованиями околосмертных состояний.

С мая 2017 года по март 2020 года специалисты следили за попытками реанимации в более чем 20 больницах Англии и США: они присоединялись каждый раз, когда у кого-то в больнице происходила остановка сердца и его реанимировали в течение не менее пяти минут. В среднем реанимация длилась 23 минуты.

Из 567 пострадавших взрослых только девять процентов смогли снова покинуть больницу. Через две-четыре недели чуть больше половины из них - 24 мужчины и 4 женщины, в основном из Англии, - смогли пройти опрос и тестирование, передает Focus.de.

Что рассказали пациенты?

Тесты, которых было два, должны были выявить воспоминания об изображениях или словах, воспроизводимых на планшете или через наушники во время попыток реанимации. Они не увенчались успехом.

Фото иллюстрационное

Однако почти 40% вспомнили другие события. К ним относились, например, реальные события во время реанимации (7%), такие как боль и давление на грудь, а также внутренние переживания, похожие на сон (11 %). Однако чаще всего люди сообщали об околосметных переживаниях. (21%).

Кардиолог Парниа и его команда также обнаружили подобные воспоминания во второй выборке: 126 человек, которые перенесли остановку сердца вне больницы и были реанимированы. Исследователи нашли в отчетах типичную структуру повествования, “повествовательную дугу”: начиная с того, что они покидают свое тело, парят в пространстве и видят себя со стороны.

Центральными мотивами также были желание оказаться втянутым в туннель к свету, увидеть умерших близких, а также заново пережить свою жизнь и осознать последствия своих действий. Также типичным было чувство “возвращения домой” после смерти, нежелания возвращаться к жизни, но затем все же возвращаться, чтобы выполнить задание.

Мозговая активность сохраняется

На основании таких историй Парниа и его команда пришли к выводу, что мозговая активность все еще присутствует. Однако имелись и физиологические признаки этого, о чем свидетельствовали измерения ЭЭГ. Полезные данные были получены от 53 человек. Обычно на то, чтобы прикрепить к голове мобильное измерительное устройство и записать электрическую активность мозга во время реанимации, уходило чуть меньше десяти минут.

В последующие десять минут “нормальная или почти нормальная” ЭЭГ сохранялась у 75%. Однако примерно у половины из 28 выживших ЭЭГ больше не удавалось обнаружить, по крайней мере на время. Если активность мозга удавалось измерить, то это были в основном дельта- или тета-волны, которые обычно возникают на определенных стадиях сна и при таких заболеваниях мозга, как деменция.

Остается неясным, насколько связаны между собой активность мозга и последующие воспоминания. В любом случае, Парниа и его команда интерпретируют данные ЭЭГ как “биологические маркеры” сознания — противоречивая точка зрения. Ее объяснение околосмертных переживаний: в нормальном состоянии своего рода „тормозная система“ отфильтровывает значительную часть мозговой активности из сознания. В умирающем мозге эта система отключена, и умирающий имеет сознательный доступ ко всем своим воспоминаниям.

Лахмир Чаула, врач-реаниматолог из Медицинского центра ветеранов в Сан-Диего (Калифорния), считает полученные результаты впечатляющими, как он объяснил “Scientific American”. Он сам уже обследовал умирающих пациентов с помощью ЭЭГ, но не участвовал в исследовании, проведенном Парниа и его коллегами. По словам Чаулы, полученные им результаты должны “побудить врачей клиники обращаться с пациентами во время реанимации так, как если бы они находились в сознании”.

Новость Телеграф