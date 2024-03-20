"Я думала, это чисто по приколу" — Фармацевт рассказала, что означают приставки в названиях лекарств и удивила пользователей

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Опубликовано: 20.03.2024 18:15 , Обновлено: 20.03.2024

Фармацевт, и по совместительству активная пользовательница соцсетей, опубликовала видео, где рассказала о значении приставок в названиях некоторых лекарств. О чём говорят все эти "форте", "экстра" и "лонг"?

Девушка отметила, что, например, приставка “ретард” означает, что срок действия лекарства продлён. Это, по словам специалиста, позволяет принимать таблетки реже.

В названии с приставкой “форте” увеличена концентрация действующего вещества, а на упаковке с надписью “плюс” помимо основного состава есть ещё и вспомогательный.

“Во всех аптеках бы работали такие знающие люди… А то спросишь — сами не знают, что дать, дают что подороже”, — поблагодарила автора видео одна из пользовательниц.

“Офигеть, спасибо. Я думала, это чисто по приколу добавляют, чтобы разнообразить названия”, — написала в комментариях другая, а третья её поддержала:

“Я думала, их добавляют, чтобы название было крутым”.

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