Зачем раскладывать в ванной картонки с мёдом? Вот как поможет избавиться от неприятной проблемы

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Опубликовано: 15.04.2024 10:08 , Обновлено: 15.04.2024

В доме каждого человека могут поселиться насекомые с мелкими серебристо-серыми чешуйками, благодаря которым они и получили своё название — чешуйницы. Эти маленькие существа хоть и не опасны для человека, но не очень желанны. Их привлекает влажность, поэтому чаще всего их можно встретить в ванной комнате. Как же избавиться от чешуйниц?

Что за чешуйницы?

Обыкновенные чешуйницы (сахарные чешуйницы, “серебрянные рыбки”) — проворны, не очень приятны на вид и имеют размер около 7-10 мм. Привлекаемые влагой, они ищут пищу вокруг ванны и крана, прячась в труднодоступных местах. У них серебристый бескрылый панцирь.

Лучшим кормом для сахарной рыбки является отшелушенная кожа, льняной материал или даже обычная бумага. Они также не откажутся от шелка или хлопка.

Насекомые не кусаются и не распространяют болезни, но вид их определенно неприятен. Вот несколько советов о том, как эффективно истребить сахарных чешуйниц из вашей ванной комнаты.

Обыкновенная чешуйница

Эффективное средство борьбы с чешуйницами

Конечно, существуют специальные химические средства для борьбы с “серебрянными рыбками”, но зачем их покупать? На собственной кухне можно найти не менее эффективное средство, которым является мёд.

Все, что вам нужно сделать, - это смазать кусочки картона толстым слоем мёда и разложить их в местах наибольшего скопления насекомых.

Сладкий запах приманит существ, и они безвозвратно прикрепятся к липкому материалу, что позволит вам быстро избавиться от них в своем доме.

[info_b]Лучше всего оставить картон с медовым покрытием на ночь, так как в это время насекомые просыпаются и выходят из укрытий. Как только они прилипнут к установленной ловушке, вы легко избавитесь от них навсегда.[/info_b]

Чем заменить мёд?

Если у вас в доме нет мёда, ничего не потеряно. Смешайте 2 чайные ложки пищевой соды и 1 чайную ложку сахара. Рассыпьте полученный порошок в местах, где чаще всего встречаются чешуйницы. Когда они выйдут из своего укрытия, то съедят рассыпанную смесь, которая окажет отравляющее действие.

Этот метод можно смело использовать до тех пор, пока “рыбки” не будут полностью уничтожены в ванной комнате.

Ранее Telegraf.news писал, как предотвратить появление чешуйниц в ванной.

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