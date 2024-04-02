Что происходит в мозгу после остановки сердца? Профессор из Мичигана поделилась исследованиями, меняющими понимание смерти

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Опубликовано: 02.04.2024 19:46 , Обновлено: 02.04.2024

Профессор мичиганского университета доктор Джимо Борджигин вместе с несколькими коллегами внимательно изучила запись электрической активности в мозгах пациентов сразу после смерти. То, что они обнаружили (результаты впервые опубликованных в 2023 году) было совершенно неожиданным и потенциально может изменить наше понимание смерти.

Пациентке было 24 года, и она была беременна третьим ребенком, когда ее отключили от системы жизнеобеспечения. Это было в 2014 году. За пару лет до этого у нее было диагностировано расстройство, которое вызывало нерегулярное сердцебиение, а во время двух предыдущих беременностей у нее были судороги и обмороки. На четвертой неделе третьей беременности она упала в обморок на пол в своем доме. Ее мать позвонила в 911. К тому времени, как прибыла скорая помощь, “пациентка номер Один” была без сознания более 10 минут. Парамедики констатировали, что у нее остановилось сердце.

После того, как пациентку отвезли в больницу, где ей не смогли оказать медицинскую помощь, она была доставлена в отделение неотложной помощи Медицинской школы Мичиганского университета. Там персоналу пришлось трижды применить дефибриллятор, прежде чем они смогли запустить ее сердце.

В итоге, женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и кардиостимулятору и перевели в отделение интенсивной нейротерапии, где врачи наблюдали за ее мозговой активностью. Она не реагировала на внешние раздражители, и у нее диагностировали обширный отек мозга.

После того, как она пролежала в глубокой коме три дня, ее семья решила, что лучше всего отключить ее от системы жизнеобеспечения. Именно в этот момент – после того, как ей отключили кислород и медсестры вытащили дыхательную трубку из ее горла – “пациентка номер Один” стала одним из самых интригующих научных объектов в новейшей истории.

В течение нескольких лет Джимо Борджигин, профессора неврологии Мичиганского университета, беспокоил вопрос о том, что происходит с нами, когда мы умираем. Она читала об околосмертных переживаниях некоторых людей, переживших остановку сердца, которые пережили необычные психические путешествия, прежде чем их вернули к жизни. Иногда эти люди сообщали о путешествиях вне своего тела к ярким источникам света, где их встречали умершие родственники. Другие говорили о том, что пришли к новому пониманию своей жизни или встретили глубоко добрых существ. Борджигин не верила, что эти истории были правдой , что души умирающих людей действительно отправляются в загробный мир. Но подозревала, что в мозгу этих пациентов происходит что-то очень реальное.

В своей лаборатории она обнаружила, что крысы подвергаются сильному выбросу многих нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, после того, как их сердце останавливается, а мозг теряет кислород. Она задавалась вопросом, может ли околосмертный опыт людей быть результатом подобного явления, и происходит ли это даже с людьми, которых невозможно оживить.

“Я считаю, что то, что мы обнаружили, - это только верхушка огромного айсберга, - сказал мне Борджигин. - То, что все еще остается под поверхностью, - это полный отчет о том, как на самом деле происходит умирание. Потому что там, в мозге, происходит что-то, что не имеет смысла”.

Оказалось, что через несколько мгновений после того, как “пациентке номер Один” отключили кислород, в ее умирающем мозге произошел всплеск активности. Участки, которые были практически пассивны, пока она находилась на аппарате жизнеобеспечения, внезапно заполнились высокочастотными электрическими сигналами, называемыми гамма-волнами. В частности, участки мозга, которые ученые считают “горячей зоной” сознания, резко активизировались.

В одном из участков сигналы оставались различимыми более шести минут. В другом случае они были в 11-12 раз выше, чем до того, как у женщины был отключен аппарат искусственной вентиляции легких.

“Когда она умирала, ее мозг функционировал в режиме своего рода гипердвигателя”, - рассказала доктор Борджигин.

В течение примерно двух минут после того, как женщине перекрыли доступ кислорода, наблюдалась интенсивная синхронизация мозговых волн - состояние, связанное со многими когнитивными функциями, включая повышенное внимание и память. Синхронизация прекратилась примерно на 18 секунде, затем снова усилилась более чем на четыре минуты. Сигнал исчез на минуту, затем повторился в третий раз.

Таким образом, наиболее интенсивные всплески начались сразу после прекращения подачи кислорода и продолжались почти четыре минуты. Более чем через пять минут и 20 секунд после того, как ее отключили от системы жизнеобеспечения, произошел еще один всплеск. Например, в области мозга умершей, связанной с обработкой осознанного опыта. Такие области активны, когда мы бодрствуем и когда нам снятся яркие сны, и они взаимодействовали с теми, которые участвуют в формировании памяти. Так же как и участки мозга, связанные с эмпатией.

Даже когда она безвозвратно погружалась в пучину смерти, в мозгу “пациентки номер Один” в течение нескольких минут происходило нечто, удивительно похожее на жизнь, написал журналист Алекс Блаздел для The Guardian.

Эти проблески чего-то похожего на жизнь противоречат ожиданиям почти всех специалистов, которые работают в области реанимации и исследований состояния, близкого к смерти.

Преобладающее мнение, выраженное Грейсоном, психиатром и соучредителем Международной ассоциации исследований состояния, близкого к смерти, в сериале Netflix “Пережить смерть”, заключалось в том, что как только кислород перестает поступать в мозг, неврологическая активность резко падает. Хотя ранее сообщалось о нескольких случаях проявления мозговых волн в мозге умирающего человека, ничего столь детального и сложного, как то, что произошло у пациента номер один, никогда обнаружено не было.

По крайней мере, мозговая активность пациентки номер Один и умирающего мозга 77-летней женщины, известной как “пациентка номер Три”, опровергают довод о том, что мозг всегда и почти немедленно перестает функционировать в момент смерти. “Вопреки всеобщему мнению, мозг на самом деле очень активен во время остановки сердца”, - заявила Борджигин. Смерть может быть гораздо более живой, чем мы когда-либо думали.

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Джимо Борджигин, доктор философии Доцент кафедры молекулярной и интегративной физиологии. Доцент кафедры неврологии Медицинской школы Мичиганского университета.

Основные области ее исследований:

Механизмы внезапной остановки сердца и роль мозга во время остановки сердца (взаимодействие мозга и сердца).

Нейронная основа скрытого сознания при нормальных и аномальных состояниях мозга у людей.

Механизмы синтеза эндогенного ДМТ. Визуализация скрытой деятельности мозга (и сердца) у пациентов с неврологическими, психологическими и психопатологическими расстройствами, чтобы помочь с их клиническим прогнозом, диагностикой и лечением. [/inf]