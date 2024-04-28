Как подготовить огород к летнему урожаю без химикатов? Эти гранулы улучшат качество почвы

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Опубликовано: 28.04.2024 10:48 , Обновлено: 28.04.2024

Многие белорусы мечтают об огороде, полном здоровых, цветущих растений и обильном урожае. Но часто такие садоводы и дачники опасаются использовать химические удобрения. А без них в наше время такая мечта кажется почти несбыточной. Однако решение есть.

Внесение такого удобрения предотвращает неблагоприятный эффект «усталости почвы». Чаще всего это результат интенсивного выращивания растений с высокими потребностями в питании, например, в огороде.

Гранулированный навоз – это ключ к естественному питанию растений. Благодаря ему они получат все необходимое, чтобы вырасти сильными и здоровыми, не нанося вреда окружающей среде.

[inf]Стоит такое удобрение в белорусских магазинах от 4 до 6 рублей за кг. Одного килограмма хватит на 5 квадратных метров грядки. Продается в пачках по 2-5 кг. Хранить можно в подсобных сухих помещениях. В отличие от классического, гранулированный навоз не обладает таким сильным запахом.[/inf]

Гранулированный навоз – это натуральное удобрение, получаемое в процессе ферментации и сушки натуральных отходов животноводства. Благодаря этому процессу органический материал стабилизируется и превращается в легко используемую форму гранул. Он богат необходимыми растениям питательными веществами, такими как азот, фосфор, калий, а также микроэлементами, поддерживающими их здоровое развитие и рост.

Какие преимущества у такого вида удобрения?

Улучшение структуры почвы . Гранулированный навоз повышает водопроницаемость и способность почвы удерживать воду, что имеет решающее значение в периоды засухи, особенно на легких почвах. Обеспечение питательными веществами . Например, куриный гранулированный помет, богатый гуминовыми веществами, минералами и микроэлементами, идеально подходит для стерильных почв, обеспечивая растениям длительное питание. Поддержка микроорганизмов . Такой навоз беспечивает источник пищи для полезных микроорганизмов, что помогает улучшить плодородие и здоровье почвы. Широкое применение . Удобрение эффективно на различных культурах, от овощей до декоративных растений и газонов, особенно на почвах, бедных питательными веществами. Экологическое решение . Это натуральный продукт, безопасный для окружающей среды, не содержащий патогенов и семян сорняков, поддерживающий экологические методы удобрения.

Какие виды гранулированного навоза бывают?

Выбор подходящего вида такого удобрения должен зависеть от вида выращиваемых овощей. Поэтому внимательно ознакомьтесь со свойствами гранулированного навоза.

Конский навоз . Содержит много азота и мало натрия, что делает его идеальным для тяжелых, глинистых и влажных почв. Особенно рекомендуется для выращивания моркови, сельдерея, картофеля, лука-порея и гороха. Благодаря своим согревающим свойствам он также прекрасно подходит для рассады.

Коровий навоз . Благодаря щелочному pH и способности удерживать воду особенно рекомендуется для песчаных почв, быстро теряющих питательные вещества. Навоз крупного рогатого скота богат азотом, фосфором и магнием, что делает его идеальным для выращивания гороха, кольраби, репы, капусты, капусты и спаржи.

Куриный помет . Это наиболее концентрированный источник азота среди популярных навозов, что требует осторожности при его использовании. Рекомендуется разводить этот навоз в воде (в пропорциях 1:10), чтобы избежать переудобрений и засоления почвы, которые могут негативно повлиять на рост и развитие овощей.

Как использовать гранулированный навоз для подкормки овощных культур на огороде?

Чтобы полностью использовать потенциал гранулированного навоза, важно использовать его правильно и в нужное время. И тут речь идёт о почти круглогодичном цикле:

Перед посевом или посадкой . Внесение гранулированного навоза в почву за 2-3 недели до запланированного посева или посадки сельскохозяйственных культур позволит питательным веществам стабилизироваться в почве.

. Внесение гранулированного навоза в почву за 2-3 недели до запланированного посева или посадки сельскохозяйственных культур позволит питательным веществам стабилизироваться в почве. В течение вегетационного периода . Гранулированный навоз можно использовать в качестве дополнительного удобрения, особенно рекомендуется для растений с высокими потребностями в питательных веществах, таких как томаты или перец.

. Гранулированный навоз можно использовать в качестве дополнительного удобрения, особенно рекомендуется для растений с высокими потребностями в питательных веществах, таких как томаты или перец. Осенью . Внесение гранулированного навоза осенью подготавливает почву к следующему посевному сезону и обогащает ее питательными веществами, что особенно важно в случае тяжелых почв.

Дозы гранулированного навоза зависят от типа почвы. Если почва слабая, стерильная, давно не удобрялась или повреждена, например, после строительных работ, дозы должны быть выше.

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Стандартно, осенью и весной на огороде обычно используют 100-200 г гранулированного навоза на квадратный метр. На газонах доза аналогична. Гранулированный навоз разбрасывают вручную (на небольших участках) или с помощью сеялок (если сад большой). Тогда лучше всего перекопать почву на огороде неглубоко (5-10 см в глубину). Гранулы, разбросанные по газонам, остаются непокрытыми.

[inf] Сколько весит гранулированный навоз КРС?

Столовая ложка – около 15 г.

Горсть – 40 г

Кружка – 160 г.



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