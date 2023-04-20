Как приготовить 70 мини-пончиков всего за 15 минут? Идеально подойдут к кофе

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Опубликовано: 20.04.2023 07:20 , Обновлено: 11.09.2023

Круглые творожные пончики — идеальная и простая закуска, которую можно подавать к кофе или чаю. На готовку не понадобится совершенно никаких усилий. Выделите всего 15-20 минут своего времени — и получите много вкусных, хрустящих и нежных пончиков.

Рецептом такой закуски поделился польский кулинарный блогер Петр в своем Youtube-канале «Готовить легко». Он утверждает, на тесто уйдет всего 10 минут. Еще несколько понадобиться на обжарку.

Также, по словам Петра, из ингредиентов получается около 36 творожных пончиков размером с большой грецкий орех или более 70 мини-пончиков.

Вам понадобятся:

жирный творог — 250 г;

сливки 18% — 100 г;

желток — 2 шт.;

сахар — 80 г;

пищевая сода — 1,5 ч.л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

пшеничная мука — 250 г;

растительное масло — 1 литр.

Как готовить?

В большую миску положите слегка раскрошенный творог, добавьте сахар, яичные желтки, сливки и ванильный сахар. Затем раздавите и перемешайте все вилкой.

После добавьте просеянную пшеничную муку и пищевую соду. Снова перемешайте все вилкой, а затем — просто руками, скатав все в цельное тесто. Остается только сформировать шарики.

[info_b]Помните, что тесто не обязательно должно быть идеально гладким, просто убедитесь, что ингредиенты хорошо перемешаны.[/info_b]

А что дальше? Разогрейте растительное масло в большой глубокой сковороде до 180 градусов. Положите туда шарики так, чтобы оставалось немного места, так как тесто увеличится в объеме во время жарки.

Долго обжаривать шарики не нужно. Кстати, они должны переворачиваться сами, но если нет, то аккуратно сделайте это, чтобы они равномерно пропеклись.

Обжаривайте пончики до золотистого цвета (или даже слегка коричневого). Затем достаньте их и положите на бумажное полотенце. В конце, перед подачей на стол, посыпьте мини-пончики сахарной пудрой.

https://www.youtube.com/watch?v=mjar-IiLelw&ab_channel=PIOTR-GOTOWANIEJESTPROSTE