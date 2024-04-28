Кому еще в столице готовить тазики? "Минсккоммунтеплосеть" опубликовало график отключения горячей воды в мае

Опубликовано: 28.04.2024 16:34 , Обновлено: 28.04.2024

В мае в Беларуси традиционно начнется сезон отключения горячего водоснабжения в домах. Предприятие "Минсккоммунтеплосеть" опубликовало список адресов в столице, по которым в следующем месяце запланировали временное прекращение подачи горячей воды.

Причина отключения горячей воды стандартная: подготовка и профилактический ремонт оборудования теплоисточников и тепловых сетей к работе ближайшей осенью и зимой.

На “Минсккоммунтеплосеть” запланировали семь “стартов” отключения горячей воды в мае: 14 мая, 15-го, 16-го, 22-го, 23-го, 27-го и 29 мая. К примеру, 15-го временно прекратят подачу горячего водоснабжения потребителям по улицам Коммунистическая, Днепровская, Первомайская, Социалистическая, Старовиленская и не только.

А 16 мая запланировали отключить горячую воду в домах на проспекте Дзержинского, улицах Казинца, Пономаренко, Янки Мавра и других.

[info_b]С полным списком адресов можно ознакомиться в графике на сайте предприятия “Минсккоммунтеплосеть”.[/info_b]

На сколько дней отключат горячее водоснабжение, не сообщили. Обычно это 13 - 14 суток.

Отметим, что за эту плановую ежегодную процедуру в столице отвечает не только “Минсккоммунтеплосеть”, также этим занимается предприятие “Минскэнерго”. Telegraf.news уже публиковал график отключения горячей воды на май от него.

«Минскэнерго» опубликовало график отключения горячей воды в мае. Кому в столице готовить кастрюли и тазики?