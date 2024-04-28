Россия прорвала оборону украинских войск - ISW. Потеряют ли ВСУ Донецкую область?

Опубликовано: 28.04.2024 12:18 , Обновлено: 04.07.2024

Американский аналитический центр "Институт изучения войны" (Institute for the Study of War, ISW) в своем анализе российского наступления на фронте 27 апреля рассказал, что войска РФ продвинулись к северу села Новокалиново в Донецкой области Украины, то есть продолжают наступление в регионе. В администрации президента США Джо Байдена заявили, что передача американского оружия ВСУ поможет сдержать это наступление.

По оценке ISW, “российские силы, скорее всего, добьются значительных тактических успехов в ближайшие недели, но вряд ли смогут сокрушить украинскую оборону” в целом. Два офицера украинской разведки рассказали Financial Times (FT), что войска РФ собираются использовать текущее наступление и ракетные удары по Украине для подготовки поля боя к ожидаемой крупномасштабной российской наступательной операции в конце мая или в июне 2024 года.

Источник FT также отметил, что российские силы не “захватят” Украину, хоть и могут совершить дальнейшие “тактические прорывы” в ближайшие недели.

“Хорошо оснащенные украинские силы, вероятно, смогут предотвратить важное в оперативном отношении российское наступление во время ожидаемых летних наступательных усилий”, - написал ISW. Западный чиновник в разговоре с FT отметил, что российская армия по-прежнему является неэффективной армией, характеризующейся старой техникой и плохо обученными солдатами.

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В то же время, написал ISW, войска РФ рассчитывают на свои количественные преимущества в технике и живой силе, “российские военные принимают потери, которые украинские силы не могут вынести”.

Американский аналитический центр также отметил, что “Украина, скорее всего, стабилизирует линию фронта в ближайшие месяцы и, возможно, начнет ограниченные контрнаступательные операции в конце 2024-го или начале 2025 года”.

Что касается наступательных действий России сейчас, “темп российских наступательных операций на авдеевском направлении выше, чем в районе Часового Яра [город в Донецкой области], поскольку российские войска сосредоточены на использовании тактической ситуации, неблагоприятной для украинских войск к северо-западу от Авдеевки”, рассказал ISW.

Там подчеркнули, что армии РФ потребуется пополнить и усилить свои подразделения, которые сейчас атакуют территории вокруг Авдеевки, и этот процесс, “вероятно, снизит общую интенсивность атак и ограничит их способность достичь более широкой оперативной цели — Покровска и Донецкой области”.

При этом, по информации ISW, одно из главных усилий российских сил - занять всю Донецкую область.

Американская помощь поможет сдержать российское наступление?

О том, что американское вооружение поможет Украине противостоять наступлению РФ, написало также издание The Washington Post (WP). По оценке официальных лиц США, новое оружие даст Киеву время для пополнения военных рядов в преддверии ожидаемого российского наступления и укрепления обороны на поле боя.

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Неназванный представитель американского Минобороны отметил, что эта помощь позволит Украине лучше противостоять продолжающимся российским атакам, «будь то на линии фронта или в небе”, а также более эффективно защищать как войска, так и гражданских лиц.

При этом в США считают, что украинские силы из-за нехватки войск не смогут пойти в наступление раньше 2025 года.

“Украинские силы утратили свой первоначальный боевой импульс, и большинство американских чиновников полагают, что у Зеленского нет четкого военного курса по возвращению 20 процентов территории его страны”, - написал WP.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал закон о пакете финансовой помощи для Украины на $61 млрд. По информации агентства Reuters, в первый пакет военной помощи ВСУ войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение.

Байден подписал закон о новом пакете военной помощи Украине на $61 млрд