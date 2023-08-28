Для этого кетчупа не понадобятся помидоры (почти!) и кабачки (совсем!). Нашли рецепт оригинальной закатки на зиму

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Опубликовано: 28.08.2023 08:56 , Обновлено: 08.08.2024

В Беларуси в этом году помидоры побили все рекорды и, вопреки здравому смыслу, стоят сущие гроши. В магазинах можно найти по 65 копеек за килограмм. Да и на огородах урожай томатов удался. Закатывать из них кетчуп, аджику, лечо и другие виды соусов и салатов - милое дело. Но что делать зимой? Как быть с разнообразием? Мы нашли для вас рецепт соуса не из томатов (ну почти) и кабачков, который порадует оригинальностью осенью, когда вы наверняка устанете от своих бесконечных помидорных закаток.

И не стоит удивляться сочетанию “кетчуп не из томатов”. Само слово “кетчуп” происходит из китайского языка и означает “соус из рыбы”. В Китае такой соус назывался “ки-тсяп” или “ки-тсяпи”, что переводится как “соленый рыбный соус”. Со временем этот соус стал популярным в Европе, где его начали производить из томатов, а в США он получил свое современное название “кетчуп”.

Как приготовить домашний кетчуп на зиму?

На это вопрос есть, как минимум два популярных ответа: из помидоров и из кабачков. В первом случае - это будет классический рецепт томатного соуса со специями.

А во втором - его же вариация, но с добавлением самого, наверное, распространенного и вездесущего овоща. Кабачки в закатках - это как уксус и сода в доме - вещь универсальная, и годится в варенье, соусы, салаты и сам по себе.

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Но сегодня речь пойдет совсем о другом соусе. Мы предлагаем вам рецепт кетучупа из перца. Это кажется немного странным, но дайте шанс такому блюду. Соус из перца имеет очень сильный и выразительный вкус. Перед приготовлением стоит овощ обжарить и очистить от кожуры – тогда мы получим идеальную консистенцию.

Ингредиенты для кетчупа из перца:

3 кг красного перца,

400 г томатной пасты,

4-7 перцев чили,

1,5 стакана сахара,

полстакана уксуса,

2 луковицы,

3 головки чеснока,

чайная ложка орегано,

3 столовые ложки соли,

стакан рапсового масла.

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Как приготовить соус из перцев

Вымойте перцы и удалите из них семена. Если хотите, чтобы соус был острым, оставьте немного семян чили.

Все перемешать до однородности. Добавьте к нему сахар, соль, уксус.

Переливаем все в кастрюлю и варим 25 минут.

Очистите и нарежьте кубиками лук и чеснок. Старайтесь, чтобы кусочки были как можно меньшими. Добавьте овощи в кастрюлю с соусом и туда же посыпьте орегано. Варить еще 20 минут.

Еще раз перемешайте кетчуп и разлейте по стерилизованным банкам. Плотно закройте банку и пастеризуйте ее в кастрюле в течение 20 минут.

Быстрый соус из перца

Если же вы сомневаетесь, что может получиться, попробуйте быстрый рецепт соуса из сладкого перца без необходимости закатки.

Ингредиенты:

4 сладких перца (желтого, оранжевого или красного цвета), 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка томатной пасты, 1 столовая ложка уксуса, 1 столовая ложка меда, соль и перец по вкусу.

Приготовление соуса из сладкого перца

Нарежьте перцы, лук и чеснок мелкими кубиками. Разогрейте оливковое масло в сковороде и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте нарезанные перцы и томатную пасту. Обжаривайте на среднем огне, помешивая, около 5 минут. Добавьте уксус, мед, соль и перец. Перемешайте и продолжайте готовить еще 5 минут. Оставьте соус настаиваться в холодильнике не менее 30 минут перед подачей.

Готовый соус можно использовать как дип для овощей, соус для мясных блюд или добавлять в салаты. Приятного аппетита!

А как сделать песто за 15 минут?

Ранее Телеграф писал, что песто — это итальянский соус, который стал популярным во всем мире благодаря своему неповторимому вкусу и аромату. Однако, многие люди думают, что его приготовление — это долгий и сложный процесс. На самом деле, вы можете приготовить соус песто в домашних условиях всего за 15 минут, используя всего 5 простых ингредиентов. Мы узнали простой способ вам, как это сделать, чтобы вы могли наслаждаться свежим и ароматным соусом в любое время.

Как приготовить домашний соус песто? Понадобится всего 15 минут и 5 продуктов