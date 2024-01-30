Скоростная уборка снега на трассе набрала 2 млн просмотров в TikTok
В TikTok большую популярность набрало видео, как 3 снегоуборочные машины моментально и качественно очищают трассу от снега. Ролик набрал 2 млн просмотров, более 12 тыс. лайков и сотни комментариев.
Автор видео утверждает, что это где-то в Канаде.
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А вот как эффектно почистили дорогу в Мюнхене, Германия.
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