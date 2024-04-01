Минздрав Беларуси "запретил" есть эти весенние грибы. Что с ними не так?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.04.2024 11:19 , Обновлено: 01.04.2024

В Министерстве здравоохранения Беларуси предупредили, что с наступлением весны на лесных полянах и у дорог появляются грибы, которые лучше не использовать в пищу. Если их неправильно обработать, человека ждёт смерть.

Грибы эти — сморчки и строчки. Дело в том, что они хоть и относятся к категории съедобных, но всё-таки условно. Перед употреблением в пищу их нужно как следует обработать. Более того, даже если в ваших старых поваренных книгах встречается много рецептов со строчками, от блюд с этим представителем класса сумчатых лучше всё-таки отказаться, предупредили в Минздраве.

Современные микологи утверждают, что в строчках содержится сильный яд гиромитрин, который не разрушается и не переходит в отвар даже при длительном кипячении. Если сморчки не проварить, то они будут содержать гемолитический яд монометилгидразин.

“Обращаем внимание, что в Беларуси за 2023 год установлено 68 случаев отравления грибами, при которых пострадал 81 человек, 4 случая закончились летальным исходом”, — рассказали в Минздраве.

Первые признаки отравления сморчками появляются через 6-12 часов после приёма в пищу. Однако у детей и пациентов, которые страдают заболеваниями ЖКТ, этот срок может сократиться до 2 часов.

Симптомы отравления:

рвота;

головокружение;

желудочные колики;

головная боль;

усталость.

[info_b]При появлении первых симптомов отравления следует немедленно вызвать скорую или д оставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение . От того, насколько быстро будет оказана помощь, зависит жизнь человека.[/info_b]

Минздрав рекомендует соблюдать следующие правила, чтобы не отравиться грибами:

Идя в лес, изучите виды грибов и собирайте заведомо съедобные грибы, которые не вызывают сомнений. Перебирайте и сортируйте грибы н столько быстро, насколько это возможно. Не доверяйте это делать детям. Не пренебрегайте правилами приготовления условно-съедобных грибов: их необходимо минимум дважды отваривать. Оба раза грибы после варки нужно промывать проточной водой. Родители должны помнить, что грибы должны быть исключены из рациона детей. Грибы нельзя есть тем, у кого болезни печени и обмена веществ, а также пожилым людям.

Ранее Telegraf.news писал, что в милиции в преддверии начала посевного сезона напомнили белорусским дачникам о полном запрете на выращивание одного растения. Нарушителям пригрозили административным наказанием — размер штрафа может достигать 20 базовых величин, то есть 800 рублей.

Штраф до 800 рублей. В МВД предупредили белорусских дачников о наказании за выращивание одного растения