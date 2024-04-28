Минобразования Беларуси изменило сроки подачи документов на прием в 10-е классы средних школ и гимназий

Опубликовано: 28.04.2024 13:40 , Обновлено: 28.04.2024

Министерство образования Беларуси своим новым постановлением изменило сроки подачи заявлений на прием в 10-е классы средних школ и гимназий. Теперь у абитуриентов, желающих продолжить обучение в старших классах, будет больше дней для подачи документов.

С этого года заявление при приеме (зачислении) в 10-й и на свободные места в 11-й классы гимназии можно подавать в приемную комиссию в период с 12 июня по 17 августа . Ранее этот срок для девятиклассников, которые хотят продолжить обучение в 10-м классе гимназии, был меньше: с 12 июня по 10 августа.

То же касается и средних школ: документы на зачисление и в 10-й класс, и на свободные места в 11-м теперь подаются с 12 июня по 17 августа.

Также постановление Минобразования, которое опубликовали на Национальном правовом интернет-портале, изменило определение среднего балла свидетельства об общем базовом образовании при приеме на свободные места в 11-й класс. Если раньше его вычисляли “с точностью до десятых долей единицы”, то теперь будут округлять до единиц (целых чисел).

Иванец объяснил, почему в Беларуси сокращается количество 10-х базовых классов

Кстати, при приеме, кроме заявления, абитуриенты должны предоставить в приемную комиссию гимназии или средней школы:

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность,

медицинскую справку о состоянии здоровья,

справку об обучении,

а также документы, подтверждающие право на льготы (если они есть).

Ранее Telegraf.news рассказывал, что министр образования Беларуси Андрей Иванец анонсировал проверку работы профильных классов в стране. По словам министра, их работу нужно вывести на принципиально новый уровень. Среди прочего пообещали проанализировать введение факультативов.

В Минобразования Беларуси пообещали проверить работу профильных классов. Что посмотрят?