Сотни "паникующих" кенгуру прервали соревнования в гольф

🎥 Видео

Опубликовано: 08.03.2024 15:24 , Обновлено: 08.03.2024

В Австралии на видео попало самое настоящее "паническое бегство" сотен кенгуру. "Банда" сумчатых прервала игру в гольф, ворвавшись на поле.

Стивен Рош снял видео, когда играл в гольф в гольф-клубе Heritage Golf and Country Club недалеко от Мельбурна. Игроки в гольф были ошеломлены, но позволили сумчатым продолжить свой маршрут.

На видео слышно, как мистер Рош называет толпу кенгуру “настоящим паническим бегством”, позже шутя, что им “лучше не наступать на мой мяч для гольфа”.

Видео было опубликованное на X, ранее известном как Twitter, быстро привлекло внимание онлайн-пользователей.

По данным National Geographic, кенгуру живут группами, называемыми отрядами, стадами или мобами (бандами), которые обычно состоят из 50 и более особей.