"Штормовая погода" - Байден потроллил Трампа, напомнив про суд из-за его связи с порнозвездой Сторми Дэниэлс

Опубликовано: 28.04.2024 15:16 , Обновлено: 28.04.2024

Президент США Джо Байден выступил 27 апреля на ужине корреспондентов Белого дома, где позволил себе несколько колких высказываний в адрес Дональда Трампа. Так, например, Байден заявил, что у американского экс-президента была "штормовая погода" последние дни, вероятно, намекая на судебные разбирательства Трампа по выплатам порноактрисе Сторми Дэниелс.

«Выборы 2024 года в самом разгаре, и да, возраст — это проблема», — передало слова 81-летнего Байдена издание Guardian. При этом действующий президент США назвал себя “взрослым мужчиной”, который баллотируется “против шестилетнего ребенка”.

Трампу сейчас 77 лет. Байден развил тему возраста далее: “Возраст – единственное, что у нас общего. Мой вице-президент фактически поддерживает меня». Здесь американский президент намекнул на историю 2021 года, когда бывший вице-президент США Майк Пенс, который занимал эту должность при Трампе, осудил штурм Капитолия и действия самого Трампа.

А затем Байден перешел к уголовному процессу над экс-президентом в Нью-Йорке, где Трампа обвиняют в фальсификации документов с целью сокрытия выплаты денег за молчание Сторми Дэниэлс. «У Дональда в последнее время было несколько тяжелых дней. Вы могли бы назвать это штормовой погодой”, - пошутил Байден.

[info_b]На судебном процессе экс-президент США отвечает на обвинения в выплатах Дэниэлс, которые, по версии следствия, были призваны предотвратить распространение информации об их сексуальной связи.[/info_b]

На этой встрече американский президент также коснулся темы СМИ. В частности, он призвал медиа сосредоточиться на последствиях президентских выборов. «Я искренне прошу вас не принимать чью-либо сторону», - сказал Байден.

Кроме того, он осудил слова Трампа о “кровавой бане для страны” в случае, если электоральная кампания пройдет не в пользу республиканца. «Мы должны отнестись к этому серьезно. Восемь лет назад мы могли бы списать это на разговоры Трампа, но не сейчас», - привело слова Байдена издание Politico.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что Трамп и Байден победили на внутрипартийных выборах республиканцев и демократов в США. Это означает, что партии должны выдвинуть политиков в кандидаты на выборы президента, которые запланированы на 5 ноября 2024 года.

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