Выбрасываете скошенную траву? Напрасно. Узнали, как использовать ее на огороде с пользой

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Опубликовано: 13.06.2023 17:02 , Обновлено: 13.06.2023

Многие люди не знают, что делать со скошенной травой. Обычно ее собирают и выбрасывают или сжигают. А кто-то и вовсе оставляет скошенную траву на месте. Однако ее можно сохранить и использовать с пользой в огороде.

Эксперты уверяют — скошенная трава идеально подходит для мульчирования.

[info_b]Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей (англ. mulch) для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.[/info_b]

Сначала равномерно распределите траву на солнце и дайте ей высохнуть. Затем рассыпьте ее по грядкам и цветникам (слой должен быть около 10 см).

[info_b]Только помните, что нельзя использовать для мульчирования отцветшую траву. Ее семена могут быстро распространяться по грядкам и там прорастать.[/info_b]

В чем польза мульчирования растений, цветов и овощей?

По словам специалистов, мульча:

спасает растения от высыхания и перелива;

сохраняет влагу в почве;

сорняки растут медленнее и их гораздо меньше;

содержит азот, калий, магний, серу, фосфор, цинк. Это элементы, необходимые для правильного развития растений;

превращается в гумус и удобряет почву.

укрепляет корни растений и делает их более устойчивыми к болезням и нападениям вредителей.

Что еще делать со скошенной травой?

Траву также можно добавить в компост. Однако помните, что она не должна быть его единственным ингредиентом. Компост должен быть разнообразным, а из самой травы получится только компактная масса. Поэтому добавьте также кору, листья, ветки. Конечно, компост следует регулярно перемешивать. А еще, прежде чем бросить траву в компост, сначала высушите ее на солнце. Через два дня она должна потерять лишнюю воду.

Скошенная трава также подходит для укрытия растений на зиму. Например, для гортензий.

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