Как белорусским дачникам повысить урожай помидоров? Дорогие удобрения заменит сорняк, который растёт на каждом углу

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Опубликовано: 18.05.2023 12:29 , Обновлено: 28.04.2024

Каждый заядлый огородник знает, что только благодаря правильным удобрениям можно получить обильный урожай овощей осенью. Однако, если использовать исключительно удобрения из магазинов, можно свести на нет всю экономическую выгоду от дачного участка. Опытные садоводы убеждены, что удобрения - это тот случай, когда можно обойтись "бабушкиным методом" и сделать ставку не на дорогие химикаты, а на природные компоненты, которые в буквальном смысле растут у нас под ногами.

Идеальной основой для приготовления органического удобрения является вездесущий сорняк, с которым обычно усиленно борются белорусские дачники и владельцы собственных участков в деревне. Речь о крапиве. После пропалывания этого сорняка огородники, в лучшем случае, отправляют его на компост, но оказывается, крапиву можно использовать и по-другому - для приготовления жидкого удобрения.

Эксперты польского издания Kobieta предупреждают, что на вид и запах удобрение из крапивы мало привлекательно (как, впрочем, большинство органических удобрений), но оно отлично подходит для таких популярных у белорусских дачников растений, как помидоры, огурцы, капуста, а также для картофеля, малины и клубники. Удобряют крапивой также такие прихотливые садовые цветы, как розы, а также декоративные хвойные и вересковые кустарники.

По словам специалистов, крапива является богатым источником таких микроэлементов, необходимых для роста растений, как азот, кремний, калий, магний, железо, кальций и минеральные соли.

Как сделать удобрение из крапивы?

Приготовление натурального удобрения из вредного сорняка займёт какое-то время, но в целом процедура проста:

Собирают порядка килограмма крапивы (отдавать предпочтение стоит молодым побегам, поскольку они обладают наибольшим количеством полезных веществ)

Измельчают крапиву, при этом ничего не выбрасывают - в ход идёт всё, от нежных молоденьких листиков до толстых стеблей

Помещают измельчённую крапиву в пластиковую бочку или ведро и заливают водой (10 литров).

Перемешивают и ставят ёмкость в солнечное место, чтобы ускорить процесс брожения.

Оставляют примерно 2 недели и каждый день перемешивают настой.

Садоводы рекомендуют использовать это удобрение как концентрат и перед тем, как подкармливать им растения в саду или огороде, разбавлять его водой в соотношении 1:10.

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