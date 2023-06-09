Эти 5 ошибок при поливе огородов допускают многие белорусы. Как не убить растения в такую жару?

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Опубликовано: 09.06.2023 15:01 , Обновлено: 09.06.2023

Полив растений – одна из важнейших задач по уходу за грядками, которую выполняет любой дачник/огородник. Это гарантирует, что растения выживут и вырастут здоровыми. Однако есть некоторые распространенные ошибки при поливе, которые допускают многие белорусы, особенно в жаркую погоду. Они могут просто убить растения.

Слишком большое давление воды

Многие поливают огород из шлангов. Однако мало кто обращает внимание на влияние давления воды на структуру растений.

Эксперт по садоводству Мухаммед Хак призвал огородников следить за тем, чтобы «поддерживать низкое давление», чтобы не повредить листья, не нарушить почву вокруг корней и даже не сместить растение у основания.

Попробуйте использовать регулируемую насадку и проверьте давление вдали от растений, прежде чем начинать их поливать.

Игнорирование мульчирования

Также при посадке на грядках огородники всегда должны помнить про мульчирование. Оно дает целый ряд преимуществ, от подавления сорняков до улучшения состояния почвы. Но с точки зрения полива, наибольшая польза от мульчи заключается в том, что она помогает удерживать влагу в почве.

«Мульча служит барьером, который удерживает влагу внутри почвы, предотвращает дополнительное испарение, защищает растения от механических повреждений. Это также предотвращает чрезмерное или ненужное использование воды и снижает ваши счета», — пояснил Мухаммед.

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Мульча — это слой определенного материала, разложенный по поверхности почвы. Распространение мульчи называется мульчированием. Это делается для сохранения влажности почвы, повышения ее плодородия, остановки роста сорняков, уменьшения эрозии или за счет эстетических свойств мульчи.

В качестве мульчи чаще всего используются органические материалы: торф, щепа, стружка, кора, листья, солома злаковых культур. Но иногда также используется гравий и картон.

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Полив в неподходящее время суток

Специалист также предупредил, что полив растений в “неправильное время суток — одна из худших ошибок, которые вы можете совершить”.

По его словам, «важно установить последовательный режим полива, чтобы ваши растения привыкли к нему. Лучшее время суток для полива растений — раннее утро на восходе солнца, поздний полдень или ранний вечер, и, наконец, поздний вечер перед сном».

«Будьте осторожны — полив в самый жаркий солнечный день вреден , так как вода испарится раньше, чем растения успеют ее впитать», — отметил Мухаммед Хак.

Тем, кто поливает свои растения вечером, следует избегать намокания листьев, так как это может увеличить риск грибковых заболеваний.

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Полив только листвы

При поливе растений “крайне важно” убедиться, что вода попадает туда, где она нужна больше всего - к корням. Поэтому многие огородники совершают “простую (хотя и существенную) ошибку, поливая только листья и цветы”, не поливая корни.

«Если вода попадает только на листву, она, скорее всего, испарится до того, как попадет к корням, где должна впитаться», — отметил Хак.

Кроме того, как упоминалось ранее, чрезмерное увлажнение листвы также может привести к грибковым заболеваниям, поскольку такие патогены процветают во влажных условиях.

Еще один момент, о котором следует помнить: поливая растения сверху, садоводы “рискуют нарушить почву”, которая может перенести грибок и бактерии к корням растения.

Недостаточный или избыточный полив

Еще одна простая ошибка, которую допускают огородники, — это недостаточный или избыточный полив. Хотя чрезмерный полив часто делается из лучших побуждений, утопление растения может привести к тому, что слишком много воды попадет в клетки и “заставит их разделиться пополам” - этот процесс называется “лизис”.

Эксперт пояснил, что “этого можно избежать”, если не поливать растения за день до сильного дождя и придерживаться графика полива.

Недостаточный полив также “вреден для хорошего роста растений”, поэтому огородникам следует постоянно следить за тем, чтобы почва была относительно влажной, вдавливая палец в почву на 2-5 см.

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