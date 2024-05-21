Как улучшить урожаи с помощью скошенной травы? Узнав эти 4 способа, вы перестанете её выбрасывать

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Опубликовано: 21.05.2024 10:44 , Обновлено: 21.05.2024

Стрижка газонов и покос травы - процедура, которую за тёплый сезон придётся проделать не раз. Сегодня люди чаще всего предпочитают выбрасывают траву. Однако опытные садовники стремятся применять её с пользой, ведь скошенная трава - это ценный и легкодоступный органический материал, богатый азотом. Эти несколько способов применения скошенной травы улучшат урожаи.

Как использовать скошенную траву в саду

Скошенная трава содержит много азота и других минералов. Её можно использовать в качестве мульчи в огородах, садах и цветниках. Она подходит для большинства растений (кроме кислотолюбивых). Высушенную скошенную траву также можно добавить в компостер или превратить в ценную для растений навозную жижу.

Мульчирование скошенной травой

Скошенная, высушенная трава – отличный материал для мульчирования, который можно получать на протяжении всего вегетационного периода. Им можно опрыскивать овощи и другие растения на каждой стадии развития. Скошенная трава, уложенная не очень толстым слоем, быстро разлагается, поэтому ее следует регулярно раскладывать вновь после каждого скашивания.

Мульчирование скошенной травой помогает поддерживать необходимую влажность и температуру почвы, а также ограничивает рост сорняков. Правда, стоит соблюсти важное условие – использовать валок, свободный от семян сорняков. Если вы используете скошенную траву, содержащую семена сорняков, к сожалению, вы разбросаете её по саду вместе с мульчей. Поэтому лучше всего использовать газонные валки, которые косят достаточно часто, чтобы сорняки не давали цветы и семена.

Разлагающаяся скошенная трава обогащает почву необходимыми растениям питательными веществами (в том числе азотом) и органическими веществами, образующими гумус. Благодаря этому улучшается структура почвы, субстрат не так легко покрывается коркой, он становится устойчивым к эрозии (ветру и дождю) и, таким образом, улучшаются условия для развития корней растений. Мульчирование скошенной травой в саду имеет столько положительных сторон, что выбрасывать траву большое упущение.

Как мульчировать травой?

На прополотую, взрыхленную и политую почву уложите мульчу из подсохшей, скошенной травы слоем в несколько см толщиной. По окончании сезона травяную мульчу можно оставить или смешать с верхним слоем почвы. Если вы хотите использовать для мульчирования другой материал (например, кору или щепу), то сухую траву убирать не нужно. Новую мульчу высыпайте прямо на травяную мульчу, которая со временем разложится.

Что можно мульчировать скошенной травой

Скошенной травой можно укрывать почву на грядках между овощами, например, помидорами или огурцами, а также вокруг клубники и земляники . Скошенную и высушенную траву также можно использовать в саду в качестве мульчи вокруг фруктовых деревьев и кустарников. Её также можно разложить на многолетних цветниках и среди декоративных трав.

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Компостирование скошенной травы

В вегетационный период, особенно в садах с обширными газонами, остается много скошенной травы. Если вы не планируете использовать мох в качестве мульчи, её можно компостировать. Однако прежде чем кидать в кучу свежую траву, содержащую много влаги, ее следует просушить 2-3 дня. Она потеряет часть воды и уменьшит свой объем. Слишком толстый слой свежей травы в компостере быстро начнет плесневеть и гнить.

Как компостировать скошенную траву?

Прежде чем положить скошенную траву в компост, разложите ее тонким слоем в тихом месте, чтобы ее не сдуло ветром. Через несколько дней добавьте в кучу высушенную траву. Когда скошенной травы много, лучше всего присыпать ее слоями, перемежая другими материалами, например почвой или стеблями растений. Это предотвратит её слипание. Компост, приготовленный только из травы, будет издавать неприятный запах, а его консистенция будет кашеобразной. Поэтому слои травы необходимо перемежать другими органическими материалами. Процесс разложения органики на куче занимает около года. Ускорить его можно, используя активаторы компоста, которые можно приобрести в садоводческих магазинах.

Быстрый компост из скошенной травы можно получить, поместив высушенную траву вместе с почвой и листьями в мешки для компоста . Ставим их в затененное место на 4-6 недель. Добавление препарата для компостирования ускорит разложение органических веществ.

Если у вас нет компостера, скошенную траву можно закопать. За год трава, засыпанная почвой, разложится и обогатит ее питательными веществами.

[info_b] Важно знать: скошенную траву с газонов, где для борьбы с сорняками применялись гербициды, нельзя использовать для компостирования или мульчирования. Также лучше не использовать полосы, на которых росли сорняки и травы с развитыми початками, так как их можно засеять на клумбах.[/info_b]

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Удобрение для газона

Свежую, коротко скошенную траву можно использовать как натуральное удобрение для газона. Время от времени (не каждый раз, когда косите) на газоне можно оставлять скошенную траву, желательно молодую.

Лучше всего использовать косилки с функцией мульчирования, которые разрезают скошенную траву на очень мелкие фрагменты. Разлагающийся валок будет питать газон. Оставленные трава должна быть короткой (не длиннее 4 см). Слой мульчи должен быть тонким, так как слишком много скошенной травы может начать гнить и привести к спутыванию газона. Старые сухие травинки разлагаются гораздо дольше.

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Навоз из скошенной травы

Из скошенной травы также можно приготовить богатый азотом навоз. Для этого скошенную траву (без семян) положите в ведро и залейте дождевой водой в соотношении 1:1. Накройте его, например, тканью, чтобы в него не попали насекомые, и время от времени помешивайте. Оставить в тенистом месте на 1-2 недели. Для полива используем его разбавленным водой в соотношении 1:10.

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