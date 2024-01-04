Выбрасываете новогоднюю ёлку? Зря. Вот чем могут быть полезны на огороде ее ствол и иголки

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Опубликовано: 04.01.2024 10:59 , Обновлено: 04.01.2024

Новогодние праздники подходят к концу, и многие из нас задумываются о том, что делать с уже ненужной ёлкой. Однако, прежде чем выбросить ее, стоит задуматься о других возможностях ее использования. Оказывается, ствол и иголки ёлки могут очень пригодится на огороде. Как применить их с пользой?

Мульчирование почвы

Во-первых, вы можете измельчить новогоднюю ёлку для создания мульчи. Это экологически чистый вариант, с помощью которого можно защитить растения.

Вы можете превратить отслужившую свое ёлку в ценную древесную мульчу, пропустив ее через шредер. Сложите полученную щепу в кучу и дайте ей разложиться в течение нескольких месяцев, прежде чем использовать ее в качестве мульчи вокруг деревьев и кустарников.

Если у вас нет измельчителя, вы можете попробовать нарубить ёлку на кусочки самостоятельно, топором.

Другой (возможно, более жизнеспособный) вариант - оставить ёлку, например, в сарае, до тех пор, пока хвоя не осыплется естественным образом. После этого соберите ее и используйте в качестве мульчи.

Мульча помогает сохранять влагу в почве, предотвращает рост сорняков и защищает корни растений от перегрева или переохлаждения. Распределите слой иголок и кусочков ствола и веток ёлки вокруг растений, оставляя небольшое пространство вокруг ствола для воздушного обмена.

[info_b]Важно помнить, что перед использованием частей ёлки на огороде, убедитесь, что она не была обработана химикатами или другими веществами, которые могут быть вредными для растений.[/info_b]

Создание компоста

Во-вторых, иголки и ствол ёлки отлично подходят для создания компоста.

Используйте древесные части ёлки в качестве основы для компостной кучи или добавьте их в уже существующий компостный бак. Помните, что древесные части будут разлагаться дольше, поэтому также стоит измельчить их перед добавлением в компост.

Защита от вредителей

А еще иголки ёлки содержат естественные ароматические масла, которые могут отпугивать некоторых вредителей. Распределите слой иголок вокруг растений, чтобы отпугнуть улиток, слизней и других насекомых.

Поддержка томатов

Кроме того, весной и летом вы можете использовать ветки ёлки в качестве поддержки для растений, таких как помидоры или горох. Просто воткните их в землю рядом с растением и привяжите его к нему.

Здесь важно сохранить части дерева в сухом месте.

Куда выбросить новогоднюю ёлку?

Но если вам не подходят такие варианты, новогоднюю ёлку стоит выбросить правильно. Как ранее писал Телеграф, в компании «Ремондис Минск», которая не первый год занимается утилизацией в белорусской столице, рассказали, что раньше новогодних красавиц после праздников отправляли прямиком на свалку, где закапывали в землю на ряду с другими бытовыми отходами.

Как пояснили специалисты, такой вид утилизации считается неэкологичным, поскольку при разложении без доступа кислорода одна двухметровая ёлка выбрасывает в атмосферу 16 кг углекислого газа. Для сравнения, такой же объём CO2 попадает в атмосферу при производстве 160 бумажных стаканчиков.

Теперь же старые ёлки в Минске отправляют на специальные участки по переработке, где из них получают ценное сырье — щепу, компост и мульчу.

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