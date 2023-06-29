Как белорусам сэкономить на поливе огорода? Используйте этот старый метод

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Опубликовано: 29.06.2023 13:47 , Обновлено: 29.06.2023

Залогом обильных урожаев и пышной растительности является полив. Однако частый полив грядок может оказаться довольно дорогим удовольствием, особенно если учесть стоимость воды и энергии, затрачиваемой на его осуществление. Мы нашли несколько способов сэкономить, не только сократив расход воды, но и обеспечив оптимальные условия для роста и развития растений.

Мульчирование

Это старый, но очень эффективный метод. Он заключается в покрытии земли органическими веществами, например, соломой, скошенной травой, компостом или корой деревьев. Благодаря этому слою почва удерживает влагу, поддерживает постоянную температуру и снижает рост сорняков.

Стоит добавить, что разлагающиеся вещества отдают почве много питательных веществ, которые необходимы растениям. В результате мульчирование дает культурам здоровую почву и сокращает полив до минимума.

Просто возьмите то, что у вас есть в саду, а затем равномерно распределите по грядке. Слой должен быть толщиной от 5 до 10 см, потому что он будет действовать как изолятор и уж точно не будет гнить.

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Время полива

При уходе за растениями также большое значение имеет время суток, в которое вы поливаете свой сад. Лучше всего делать это утром, потому что тогда вода быстрее и лучше впитывается в почву. В результате она не так быстро испаряется, поскольку солнце находится низко над горизонтом.

Кроме того, вы не должны размахивать садовым шлангом или лейкой направо и налево, а направлять струю воды на почву. Избегайте замачивания листьев, так как в этом случае на них могут развиться грибковые заболевания.

Капельный полив

Используйте метод капельного полива: при этом вода поступает непосредственно к корням растений через систему трубок с отверстиями. Такой метод позволяет минимизировать потери воды из-за испарения и обеспечить эффективное питание растений.

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Датчики влажности

А если ваш огород большой, не стоит тратить время на хождение с садовым шлангом. Поставьте датчики влажности почвы, которые будут определять, когда растения нуждаются в поливе. Это позволит избежать лишнего полива и сохранить воду.

Дождевая бочка

Установите дождевую бочку — это бесплатный способ. Собранная дождевая вода может быть использована для полива растений.

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