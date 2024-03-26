Положите это под каждый кустик клубники. Ягоды будете собирать большими мисками
Многие белорусы (и не только) предпочитают выращивать клубнику на своих огородах. Неудивительно, ведь плоды не только великолепны на вкус, но и снабжают наш организм множеством витаминов. Успех выращивания клубники во многом зависит от правильного выбора способа и времени ее посадки. Если вы хотите наслаждаться обилием полезных и сочных ягод, следуйте этим простым рекомендациям. И тогда обильный урожай гарантирован.
Посадка клубники
Клубника - одна из самых любимых и долгожданных ягод. Выращивать ее может каждый: как на огороде, так и в горшках или ящиках на балконах и террасах.
Правильный рост и обильное плодоношение клубники зависит в первую очередь от правильной даты посадки. Растения можно высаживать с ранней весны до поздней осени (за исключением периода летней жары), но все зависит от сорта и вида рассады. Лучшее время для посадки клубники - ранняя весна, но только когда минует опасность заморозков. Варианты:
- черенки фриго - их берут осенью и хранят в холодном месте всю зиму (у них голые корни). Их преимущество в том, что они быстро плодоносят, уже в первый год выращивания. Черенки фриго можно высаживать с марта до первых недель мая;
- зеленые саженцы - очень популярный вид саженцев для любительского выращивания. Они продаются с голыми корнями, поэтому высаживать их нужно как можно скорее, сразу после покупки. Весной их высаживают с середины марта по май, а осенью - с сентября до первых заморозков. Первое плодоношение можно ожидать в следующем вегетационном сезоне;
- горшечные саженцы - имеют полностью развитый корневой ком, так как выращиваются в контейнерах. Это означает, что их можно высаживать с середины мая до ноября (лучшее время, однако, - конец августа или начало сентября).
Ключевым элементом, обеспечивающим успех при выращивании клубники, является подготовка почвы. Перед посадкой почву следует перекопать, удалить сорняки, а затем удобрить компостом или навозом.
При выращивании в грунте саженцы лучше всего высаживать рядами через каждые 40-60 см и на расстоянии около 20 см друг от друга. Их нельзя сажать слишком глубоко или слишком близко к соседним растениям, иначе они будут плохо плодоносить. Лунка должна быть такой, чтобы помещенные в нее корни не загибались.
Если вы сажаете клубнику в горшки, важно, чтобы в них были дренажные отверстия, через которые могла бы стекать лишняя вода.
Чем удобрять клубнику?
Клубника не предъявляет высоких требований к питанию. Однако для того, чтобы наслаждаться морем здоровых и сочных ягод, стоит подкармливать ее на ранних стадиях, то есть при посадке. Популярным фруктом для этой цели является банан. Он содержит широкий спектр витаминов и минералов, таких как фосфор, калий, магний, кальций и йод. Эти и другие питательные вещества не только положительно влияют на наше здоровье, но и стимулируют рост рассады клубники.
Вам понадобится один ломтик банана. Просто положите его в лунку или горшок при посадке рассады клубники. По мере разложения банан будет выделять в почву питательные вещества, которые постепенно будут поглощаться рассадой. Это даст клубнике дополнительный импульс для правильного роста и обильного плодоношения.
Обязательно попробуйте этот трюк, и вы будете собирать вкусные ягоды целыми мисками.
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