Положите это под каждый кустик клубники. Ягоды будете собирать большими мисками

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.03.2024 07:20 , Обновлено: 15.11.2024

Многие белорусы (и не только) предпочитают выращивать клубнику на своих огородах. Неудивительно, ведь плоды не только великолепны на вкус, но и снабжают наш организм множеством витаминов. Успех выращивания клубники во многом зависит от правильного выбора способа и времени ее посадки. Если вы хотите наслаждаться обилием полезных и сочных ягод, следуйте этим простым рекомендациям. И тогда обильный урожай гарантирован.

Посадка клубники

Клубника - одна из самых любимых и долгожданных ягод. Выращивать ее может каждый: как на огороде, так и в горшках или ящиках на балконах и террасах.

Правильный рост и обильное плодоношение клубники зависит в первую очередь от правильной даты посадки. Растения можно высаживать с ранней весны до поздней осени (за исключением периода летней жары), но все зависит от сорта и вида рассады. Лучшее время для посадки клубники - ранняя весна, но только когда минует опасность заморозков. Варианты:

черенки фриго - их берут осенью и хранят в холодном месте всю зиму (у них голые корни). Их преимущество в том, что они быстро плодоносят, уже в первый год выращивания. Черенки фриго можно высаживать с марта до первых недель мая;

- их берут осенью и хранят в холодном месте всю зиму (у них голые корни). Их преимущество в том, что они быстро плодоносят, уже в первый год выращивания. Черенки фриго можно высаживать с марта до первых недель мая; зеленые саженцы - очень популярный вид саженцев для любительского выращивания. Они продаются с голыми корнями, поэтому высаживать их нужно как можно скорее, сразу после покупки. Весной их высаживают с середины марта по май, а осенью - с сентября до первых заморозков. Первое плодоношение можно ожидать в следующем вегетационном сезоне;

- очень популярный вид саженцев для любительского выращивания. Они продаются с голыми корнями, поэтому высаживать их нужно как можно скорее, сразу после покупки. Весной их высаживают с середины марта по май, а осенью - с сентября до первых заморозков. Первое плодоношение можно ожидать в следующем вегетационном сезоне; горшечные саженцы - имеют полностью развитый корневой ком, так как выращиваются в контейнерах. Это означает, что их можно высаживать с середины мая до ноября (лучшее время, однако, - конец августа или начало сентября).

Ключевым элементом, обеспечивающим успех при выращивании клубники, является подготовка почвы. Перед посадкой почву следует перекопать, удалить сорняки, а затем удобрить компостом или навозом.

При выращивании в грунте саженцы лучше всего высаживать рядами через каждые 40-60 см и на расстоянии около 20 см друг от друга. Их нельзя сажать слишком глубоко или слишком близко к соседним растениям, иначе они будут плохо плодоносить. Лунка должна быть такой, чтобы помещенные в нее корни не загибались.

Если вы сажаете клубнику в горшки, важно, чтобы в них были дренажные отверстия, через которые могла бы стекать лишняя вода.

Чем удобрять клубнику?

Клубника не предъявляет высоких требований к питанию. Однако для того, чтобы наслаждаться морем здоровых и сочных ягод, стоит подкармливать ее на ранних стадиях, то есть при посадке. Популярным фруктом для этой цели является банан. Он содержит широкий спектр витаминов и минералов, таких как фосфор, калий, магний, кальций и йод. Эти и другие питательные вещества не только положительно влияют на наше здоровье, но и стимулируют рост рассады клубники.

Вам понадобится один ломтик банана. Просто положите его в лунку или горшок при посадке рассады клубники. По мере разложения банан будет выделять в почву питательные вещества, которые постепенно будут поглощаться рассадой. Это даст клубнике дополнительный импульс для правильного роста и обильного плодоношения.

Обязательно попробуйте этот трюк, и вы будете собирать вкусные ягоды целыми мисками.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы мечтаете вырастить цветы на зависть соседям или собрать осенью хороший урожай, вам понадобится удобрение. И не просто удобрение, а правильно подготовленный компост. А сделать его ещё лучше поможет один простой “ингредиент”, который есть практически в каждом доме.

Что добавить в удобрение, чтобы урожай был всем на зависть? Про этот «секретный» ингредиент знают не все