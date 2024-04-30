Эти 4 ошибки при посадке помидоров допускают почти все. Что нужно обязательно сделать за 7-10 дней?

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Опубликовано: 30.04.2024 09:39 , Обновлено: 30.04.2024

Посадка томатов - дело несложное, но требует определенных знаний и заинтересованности. Для того чтобы кусты хорошо принялись и потом обильно плодоносили, важно обратить внимание на несколько важных факторов. Однако, как выясняется, при этом мы допускаем множество ошибок, которые могут иметь неприятные последствия для здоровья и урожайности растений. Что мы делаем не так при посадке помидоров? Вот что говорят опытные огородники.

Что важно знать при посадке томатов?

Приближается дата посадки томатов. Несмотря на то что их легко выращивать, для того чтобы рассада процвела, необходимо соблюдать несколько правил. Усилия обязательно окупятся, и вы получите обильный куст, полный вкусных и полезных плодов.

Что важно при посадке помидоров? Прежде всего, обратите внимание на сорт. Некоторые томаты хорошо подходят для выращивания в теплице, в то время как другие прекрасно себя чувствуют на открытом воздухе. Кроме того, существует множество сортов, которые подходят для выращивания в горшках (особенно карликовые сорта).

Стоит помнить, что для хорошего роста томатам необходимо достаточно света и тепла. Поэтому для их выращивания желательно отвести солнечное место, защищенное от сильных порывов ветра.

Что касается почвы, то лучше всего подходит супесчаная, плодородная, гумусная и водопроницаемая, со слабокислой реакцией (pH 5,5-6,5).

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Высаживайте рассаду помидоров на грядки с достаточным расстоянием между саженцами. Для сортов черри рекомендуемое расстояние между растениями должно составлять 40-50 см в ряду и 50-60 см между рядами. Крупноплодные томаты , напротив, высаживают через каждые 50-80 см в ряду и 60-100 см между рядами. При выращивании в горшках саженцы помещают примерно на ту же глубину, на которой они росли до сих пор, но в землю сажают глубже.

Стоит помнить, что нельзя сажать томаты рядом с фасолью и картофелем или в почву, где они росли в прошлом году. Очень хорошими соседями будут:

базилик;

чеснок;

лук;

петрушка;

лук-порей;

редис;

салат-латук;

сельдерей.

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Не совершайте эти ошибки

Посадка томатов кажется простым занятием. Тем не менее, многие люди допускают ошибки, которые могут способствовать плохому росту кустов, что негативно скажется на количестве и качестве плодов. Садовод с многолетним опытом, который ведет YouTube-канал Infouprawa, указал на самые распространенные, из-за которых мы можем упустить обильный урожай.

Слишком ранняя посадка . Томаты очень чувствительны к низким температурам, поэтому лучшее время для их высадки в грунт - вторая половина мая, когда минует опасность весенних заморозков. При выращивании под укрытием эту операцию можно ускорить.

. Томаты очень чувствительны к низким температурам, поэтому лучшее время для их высадки в грунт - вторая половина мая, когда минует опасность весенних заморозков. При выращивании под укрытием эту операцию можно ускорить. Ежедневный полив. После посадки кусты испытывают стресс, прежде чем начнут нормально расти. Чтобы создать растениям необходимые условия для роста, стоит обеспечить им полив. После посадки лучше всего обильно полить растения (даже 2-4 литрами воды), а затем не давать им воду в течение 5-10 дней. Это поможет корням лучше развиваться и впитывать питательные вещества из почвы. Однако стоит помнить, что при выращивании томатов в горшках может потребоваться ежедневный полив (лучше всего утром или вечером). Также избегайте полива кустов холодной водой. Их листья и стебли не должны быть мокрыми, что может способствовать развитию грибковых заболеваний.

После посадки кусты испытывают стресс, прежде чем начнут нормально расти. Чтобы создать растениям необходимые условия для роста, стоит обеспечить им полив. После посадки лучше всего обильно полить растения (даже 2-4 литрами воды), а затем не давать им воду в течение 5-10 дней. Это поможет корням лучше развиваться и впитывать питательные вещества из почвы. Однако стоит помнить, что при выращивании томатов в горшках может потребоваться ежедневный полив (лучше всего утром или вечером). Также избегайте полива кустов холодной водой. Их листья и стебли не должны быть мокрыми, что может способствовать развитию грибковых заболеваний. Неподходящая почва. Хотя помидоры не очень требовательны к почве, перед посадкой кустов стоит смешать почву с гранулированным навозом или компостом. При выращивании в горшках можно использовать готовый субстрат для томатов.

Хотя помидоры не очень требовательны к почве, перед посадкой кустов стоит смешать почву с гранулированным навозом или компостом. При выращивании в горшках можно использовать готовый субстрат для томатов. Отсутствие закаливания. За 7-10 дней до высадки томатов начните закаливать рассаду, постепенно снижая температуру и сокращая полив. В противном случае после высадки в грунт рассада будет чахнуть.

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