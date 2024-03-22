Что добавить в удобрение, чтобы урожай был всем на зависть? Про этот "секретный" ингредиент знают не все

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Опубликовано: 22.03.2024 16:21 , Обновлено: 28.04.2024

Если вы мечтаете вырастить цветы на зависть соседям или собрать осенью хороший урожай, вам понадобится удобрение. И не просто удобрение, а правильно подготовленный компост. А сделать его ещё лучше поможет один простой "ингредиент", который есть практически в каждом доме.

Для начала, перестаньте выбрасывать кофейную гущу — она прекрасно подойдёт для будущего удобрения. Не забывайте про остатки пищи, кожуру с фруктов и овощей, а также про листовой чай, который остался после заварки. Сюда же можно добавить скошенную траву, разные ветки и листья деревьев (кроме дуба и ореха). А вот чего стоит избегать при подготовке компоста, так это:

стекла;

металла;

пластика;

мяса и его остатков;

фекалий людей и животных (в них могут быть глисты);

глянцевой бумаги;

синтетических тканей.

[info_b] Важно! Отходы для компоста нужно максимально измельчить. Если этого не сделать, из-за крупных кусков процесс перегнивания будет дольше.[/info_b]

Собирать “чёрное золото” лучше в деревянную или пластиковую тару — бочку, контейнер, ванночку или то, что есть в доме. Затем нужно поместить удобрение в тёплое и проветриваемое место, обязательно в тени. Прямые солнечные лучи не ускоряют, а, напротив, замедляют процессы разложения. Также стоит помнить и про расстояние от дома: его нужно подобрать так, чтобы запах от компоста не мешал ни вам, ни вашему соседу.

Укладывать отходы лучше всего слоями. На дно бросьте порубленные ветки: они обеспечат хорошую циркуляцию воздуха. Каждый следующий слой делайте не больше 30 сантиметров и обильно поливайте водой. После того, как бочка заполнится, накройте её брезентом и следите, чтобы там постоянно была высокая температура (около 55°C). Как только она начнёт падать, регулярно помешивайте удобрение. Когда смесь станет коричневого, почти чёрного цвета, это значит, компост готов. Такое удобрение можно использовать как перед посевом, так и во время него.

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