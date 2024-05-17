Как и когда высаживать перцы в грунт? Это простое действие поможет получить богатый урожай

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Опубликовано: 17.05.2024 09:30 , Обновлено: 08.08.2024

Перцы с собственного куста – мечта многих дачников. Однако бытует мнение, что это сложное в выращивании и капризное растение. Очень важно правильно ухаживать за рассадой. Когда и как сажать перец в огород и что делать, чтобы у него было много плодов?

Выращивать перец в огороде или даже в горшке можно как из рассады. Однако самостоятельно готовить саженцы уже поздно, так как семена следовало высеять ещё в конце февраля либо в марте. Если вы не успели вовремя подготовить посевы, рассаду можно легко приобрести в садоводческих магазинах. Когда и как сажать перец?

Когда высаживать рассаду в грунт? Прежде чем взять лопату, проверьте термометр

Лучше всего начинать посадку перца, когда земля достаточно прогрета, т. е. после окончания последних весенних заморозков. Обычно эта дата приходится на конец мая и начало июня. Тогда температура ночью и утром будет достаточно высокой, чтобы рассада не подвергалась риску замерзания. Важно отметить, что перед отправкой в ​​сад саженец должен дать примерно 6 листьев. Почва должна быть теплой, водопроницаемой, плодородной и слабокислой.

Как сажать перец? Соблюдайте необходимое расстояние по правилу 50/30: 50 см между рядами и 30 см между отдельными саженцами в рядах . Посадите их в лунки на ту же глубину, что и в контейнерах. Однако предварительно закаливайте рассаду, вынося горшки с саженцами на улицу каждый день в течение 2 недель, постепенно увеличивая время пребывания с каждым днем, начиная с 15 минут. После посадки накройте перцы агротекстилем или замульчируйте почву вокруг, чтобы защитить растения от перепадов температур.

Как сделать, чтобы у перца было много плодов? С помощью этого трюка вы соберете отличный урожай.

Чтобы перец плодоносил и созревал, решающее значение имеет место. Ему необходимы тепло и солнце, а также защита от ветра. Также важно удобрять и регулярно удалять сорняки и боковые побеги перцев. Удобрять перец стоит раз в неделю , причем смеси должны содержать прежде всего азот, фосфор, калий и магний. Прекрасно подойдет компост из крапивы или банана. Перед посадкой желательно закопать несколько банановых кожурок. Регулярно поливайте перец, особенно в жаркие дни и во время засухи, но не переливайте, так как это растение не терпит избытка воды. Летом поливайте примерно раз в 2-3 дня, предварительно проверив состояние почвы. Оно должно быть слегка влажным.

В середине августа не забывайте о ключевой процедуре – докорме, т. е. удалении верхушки роста примерно за 30-40 дней до планируемого сбора урожая. Благодаря этому перцы всю свою энергию передадут плодам, а не следующим цветкам, а значит, урожай будет больше и быстрее созреет.

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