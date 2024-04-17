Когда и как сажать клубнику? С правилом 30/60 летом получите богатый урожай максимально сочных ягод

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Опубликовано: 17.04.2024 17:13 , Обновлено: 17.04.2024

О сочной и сладкой клубнике, особенно летом, мечтает каждый. Но далеко не каждый владелец приусадебного участка решается самостоятельно её выращивать. Многие опасаются, что ягода не будет такой же большой и сочной, как в магазине. Однако, выбрав подходящее время для посадки и следуя простому правилу 30/60 можно добиться отличных результатов и получить летом богатый урожай этой ароматной и полезной ягоды.

Когда сажать клубнику?

Чтобы получить максимально большой и сочный урожай, следует помнить и самых благоприятных сроках посадки. В нашем регионе эту ягоду, как правило, высаживают в середине или даже конце апреля - начале мая. Ориентироваться специалисты рекомендуют на складывающиеся в конкретном сезоне погодные условия: как только почва прогреется до +10°С и синоптики сообщат, что угрозы ночных заморозков минимальны - пора браться за лопату.

При этом не менее важная и температура воздуха - она не должна быть слишком высокой. Поэтому если пропустить это важный переходный период весной, до наступления жаркой погоды, ещё недостаточно окрепшие кустики клубники могут просто не успеть как следует укорениться до периода летней жары.

Как отметили эксперты польского портала Gazeta.pl, позаботиться о посадке клубники можно и заблаговременно - ещё осенью, в конце сентября или начале октября. В этом случае клубника, как правило, легко приживается и довольно быстро начинает плодоносить уже в следующем сезоне. Однако для этого очень важно выбирать сорта, устойчивые к морозам.

Где лучше всего сажать клубнику?

Посадить клубнику в целом несложно, но стоит помнить о нескольких важных шагах, которые нельзя пропускать, если вы хотите получить отличный урожай. Прежде всего, необходимо обратить внимание на место для посадки. Специалисты рекомендуют выбирать солнечный участок, чтобы клубника оставалась под воздействием солнечных лучей не менее 6-8 часов в день. При этом участок должен быть хорошо защищен от ветра.

Также крайне важно выбрать правильный тип почвы: клубника любит слабокислую или нейтральную почву. В идеале уровень pH почвы на участке, который вы решили отвести под клубнику, должен находиться в пределах 5,5–6,8.

Как правильно посадить клубнику? Тогда вырастет сладкой и сочной

Как правильно сажать клубнику?

Перед посадкой необходимо подготовить грядку под клубнику:

избавиться от сорняков и камней,

удобрить грядку навозом или другими подкормками,

выкопать ямки достаточной глубины, чтобы в них поместились корни клубники.

Непосредственно на этапе посадки следует помнить о важном правиле 30/60 : сажать кустики клубники на расстоянии 30 см друг от друга, а между рядами оставлять примерно 60 см. Такого пространства будет достаточно, чтобы растение хорошо укоренилось, могло получать достаточное количество питательных элементов из почвы, и при этом вам было легко за ним ухаживать в течение всего сезона.

После того, как вы поместите саженцы в лунки, нужно аккуратно засыпать их почвой и слегка прижать.

В довершение всего опытные огородники рекомендуют застелить готовую грядку защитным слоем из соломы, древесной стружки, измельчённой коры. И, разумеется, не забывать регулярно поливать клубнику: сразу после посадки - достаточно обильно, а впоследствии держать грядку с клубникой слегка увлажненной, но не сильно мокрой, чтобы не сгноить её корни.

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