Нужно ли пикировать рассаду? Вот в каком случае это принесет богатый урожай

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Опубликовано: 29.03.2024 11:08 , Обновлено: 08.08.2024

Каждый, у кого есть участок земли для посадок, мечтает о богатом урожае. Чтобы добиться этого, нужно заранее позаботиться о крепкой рассаде. Один из способов получить растения с хорошо разветвлённой корневой системой — это пикировка. Узнали, что это такое, нужна ли она рассаде и как провести эту процедуру правильно.

Что такое пикировка рассады?

Пикировка — это удаление или укорачивание главного (стержневого) корня у рассады. Процедура нужна для того, чтобы стимулировать рост боковых (всасывающих) корешков. Так растение сможет получать больше питательных веществ из почвы и вырастет более здоровой и крепкой.

У некоторых растений, таких как томаты, пикировку проводят обязательно, потому что их сеянцы быстро растут и им становится тесно в общей ёмкости. В результате они начинают конкурировать друг с другом за свет, воду и питательные вещества.

Обязательно ли пикировать рассаду — доводы за и против

Противники пикировки считают, что эта процедура сильно травмирует растение и отодвигает сроки получения урожая. Другие огородники считают, что при правильном проведении пикировка совершенно безопасна.

Пикировка, перевалка и пересадка — в чём разница?

Многие ошибочно называют пикировкой пересадку рассады из общей ёмкости в индивидуальную тару. Если выкопать подросший сеянец и переместить его в отдельный горшочек для последующего роста — это пересадка. Если при пересадке растения в другую ёмкость его перемещают вместе с земляным комом — это перевалка. К слову, это самый щадящий способ «переселения» растений. Суть же пикировки — не просто пересадить сеянец в ёмкость побольше, но при этом прищипнуть стержневой корень для формирования новых корешков.

Какие растения не нуждаются в пикировке

Как уже было отмечено выше, не все огородные культуры требуют пикировки. Есть растения, которые плохо переносят пикировку или не нуждаются в ней вообще. К ним относятся:

Растения с чувствительной корневой системой, такие как бегонии, петунии, лобелии и другие нежные цветы. Их корни легко повреждаются при пересадке, что может привести к замедлению роста или даже гибели растения.

Растения, которые растут в плотной группе, например, салаты, шпинат, базилик и другие зелёные культуры. Они могут расти вместе без необходимости пересадки.

Корнеплоды (свёкла, морковь, редис и редька) плохо переносят пикировку. Кроме того, у корнеплодов стержневой корень при пикировке вырастает с «бородой» из мелких корешков.

Растения, которые сеют прямо в грунт, такие как огурцы, кабачки, тыквы. Их сразу сеют на нужном расстоянии друг от друга и они не требуют пересадки и пикировки.

Растения, которые выращиваются в торфяных таблетках или горшках. Они могут оставаться в своих первоначальных контейнерах до момента посадки в открытый грунт.

У огородников остаётся открытым вопрос о нужности пикировки для перцев. Против этой процедуры есть два серьёзных аргумента: Во-первых, перцы очень уязвимы перед различными грибковыми заболеваниями. Есть высокий риск, что через ранку после прищипки попадёт инфекция.

Во-вторых, рассада перцев плохо переносит пикировку, долго приходит в себя, из-за чего срок созревания плодов отодвигается. Сеянцы перцев лучше пересаживать способом перевалки или сразу высеивать семена отдельно, каждое в свой стаканчик.

Плюсы и минусы пикировки рассады

Пикировка рассады имеет свои плюсы и минусы. Вот аргументы «за»:

Пикировка позволяет отбраковать слабые растения. Во время пикировки можно отсортировать саженцы и выбрать самые сильные и здоровые. Остальные можно выбросить или использовать для других целей.

Способствует развитию корневой системы. При пикировке главный корень удаляется или укорачивается, что стимулирует развитие боковых корней. Это помогает растению получать больше воды и питательных веществ из почвы.

Улучшает приживаемость после пересадки в открытый грунт. Растения, прошедшие через пикировку, обычно имеют более развитую корневую систему, что облегчает их адаптацию к новым условиям.

Пикировка особенно актуальна для регионов с холодным климатом, поскольку позволяет не сильно вытягиваться рассаде в ожидании благоприятной температуры для высадки в грунт.

А вот аргументы «против»:

Высокий риск повреждения корней. Во время пикировки есть вероятность повредить корни растений, что может замедлить их рост или даже привести к гибели.

Дополнительный стресс для растений. Пересадка является стрессовым событием для растений, поэтому пикировка может дополнительно усилить этот стресс.

Задержка в развитии. После пикировки растения могут задержаться в росте на несколько дней, пока не восстановятся после процедуры.

Необходимость дополнительных ресурсов. Для проведения пикировки требуется дополнительное время, усилия и ресурсы, такие как новые горшки и почва.

Как правильно пикировать рассаду

Рассаду пикируют, когда у растения появятся полноценных 3-4 листочка. Чтобы провести пикировку правильно и максимально щадяще для растения, следуйте этим шагам:

Заранее подготовьте отдельные горшки для каждого сеянца, заполнив их подходящим субстратом. За несколько часов до пикировки полейте рассаду, чтобы земля стала более мягкой и растения можно было выкопать без особых усилий. Выберите здоровые растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Извлеките каждое растение из общего контейнера, аккуратно придерживая его за листья, чтобы не повредить стебель. Удалите излишки почвы с корней, стараясь не повредить их. Аккуратно прищипните главный корень примерно на треть. Продезинфицируйте ранку, например, раствором марганцовки. Сделайте углубление в новом горшке и поместите туда растение так, чтобы оно было на той же глубине, что и раньше. Засыпьте почвой вокруг корней и слегка утрамбуйте её пальцами. Полейте новое место посадки водой комнатной температуры и поставьте горшок в светлое место без прямых солнечных лучей. После пикировки растения могут испытывать стресс, поэтому следите за ними внимательно и обеспечьте им необходимый уход (полив, подкормку).

Пикировка — это не обязательный этап выращивания растений. Окончательное решение о том, проводить пикировку или нет, зависит от конкретного растения, условий выращивания и личных предпочтений садовода.

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