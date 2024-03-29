Нужно ли пикировать рассаду? Вот в каком случае это принесет богатый урожай
Каждый, у кого есть участок земли для посадок, мечтает о богатом урожае. Чтобы добиться этого, нужно заранее позаботиться о крепкой рассаде. Один из способов получить растения с хорошо разветвлённой корневой системой — это пикировка. Узнали, что это такое, нужна ли она рассаде и как провести эту процедуру правильно.
Что такое пикировка рассады?
Пикировка — это удаление или укорачивание главного (стержневого) корня у рассады. Процедура нужна для того, чтобы стимулировать рост боковых (всасывающих) корешков. Так растение сможет получать больше питательных веществ из почвы и вырастет более здоровой и крепкой.
У некоторых растений, таких как томаты, пикировку проводят обязательно, потому что их сеянцы быстро растут и им становится тесно в общей ёмкости. В результате они начинают конкурировать друг с другом за свет, воду и питательные вещества.
Обязательно ли пикировать рассаду — доводы за и против
Противники пикировки считают, что эта процедура сильно травмирует растение и отодвигает сроки получения урожая. Другие огородники считают, что при правильном проведении пикировка совершенно безопасна.
Пикировка, перевалка и пересадка — в чём разница?
Многие ошибочно называют пикировкой пересадку рассады из общей ёмкости в индивидуальную тару. Если выкопать подросший сеянец и переместить его в отдельный горшочек для последующего роста — это пересадка. Если при пересадке растения в другую ёмкость его перемещают вместе с земляным комом — это перевалка. К слову, это самый щадящий способ «переселения» растений. Суть же пикировки — не просто пересадить сеянец в ёмкость побольше, но при этом прищипнуть стержневой корень для формирования новых корешков.
Какие растения не нуждаются в пикировке
Как уже было отмечено выше, не все огородные культуры требуют пикировки. Есть растения, которые плохо переносят пикировку или не нуждаются в ней вообще. К ним относятся:
- Растения с чувствительной корневой системой, такие как бегонии, петунии, лобелии и другие нежные цветы. Их корни легко повреждаются при пересадке, что может привести к замедлению роста или даже гибели растения.
- Растения, которые растут в плотной группе, например, салаты, шпинат, базилик и другие зелёные культуры. Они могут расти вместе без необходимости пересадки.
- Корнеплоды (свёкла, морковь, редис и редька) плохо переносят пикировку. Кроме того, у корнеплодов стержневой корень при пикировке вырастает с «бородой» из мелких корешков.
- Растения, которые сеют прямо в грунт, такие как огурцы, кабачки, тыквы. Их сразу сеют на нужном расстоянии друг от друга и они не требуют пересадки и пикировки.
- Растения, которые выращиваются в торфяных таблетках или горшках. Они могут оставаться в своих первоначальных контейнерах до момента посадки в открытый грунт.
У огородников остаётся открытым вопрос о нужности пикировки для перцев. Против этой процедуры есть два серьёзных аргумента: Во-первых, перцы очень уязвимы перед различными грибковыми заболеваниями. Есть высокий риск, что через ранку после прищипки попадёт инфекция.
Во-вторых, рассада перцев плохо переносит пикировку, долго приходит в себя, из-за чего срок созревания плодов отодвигается. Сеянцы перцев лучше пересаживать способом перевалки или сразу высеивать семена отдельно, каждое в свой стаканчик.
Плюсы и минусы пикировки рассады
Пикировка рассады имеет свои плюсы и минусы. Вот аргументы «за»:
- Пикировка позволяет отбраковать слабые растения. Во время пикировки можно отсортировать саженцы и выбрать самые сильные и здоровые. Остальные можно выбросить или использовать для других целей.
- Способствует развитию корневой системы. При пикировке главный корень удаляется или укорачивается, что стимулирует развитие боковых корней. Это помогает растению получать больше воды и питательных веществ из почвы.
- Улучшает приживаемость после пересадки в открытый грунт. Растения, прошедшие через пикировку, обычно имеют более развитую корневую систему, что облегчает их адаптацию к новым условиям.
- Пикировка особенно актуальна для регионов с холодным климатом, поскольку позволяет не сильно вытягиваться рассаде в ожидании благоприятной температуры для высадки в грунт.
А вот аргументы «против»:
- Высокий риск повреждения корней. Во время пикировки есть вероятность повредить корни растений, что может замедлить их рост или даже привести к гибели.
- Дополнительный стресс для растений. Пересадка является стрессовым событием для растений, поэтому пикировка может дополнительно усилить этот стресс.
- Задержка в развитии. После пикировки растения могут задержаться в росте на несколько дней, пока не восстановятся после процедуры.
- Необходимость дополнительных ресурсов. Для проведения пикировки требуется дополнительное время, усилия и ресурсы, такие как новые горшки и почва.
Как правильно пикировать рассаду
Рассаду пикируют, когда у растения появятся полноценных 3-4 листочка. Чтобы провести пикировку правильно и максимально щадяще для растения, следуйте этим шагам:
- Заранее подготовьте отдельные горшки для каждого сеянца, заполнив их подходящим субстратом.
- За несколько часов до пикировки полейте рассаду, чтобы земля стала более мягкой и растения можно было выкопать без особых усилий.
- Выберите здоровые растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Извлеките каждое растение из общего контейнера, аккуратно придерживая его за листья, чтобы не повредить стебель.
- Удалите излишки почвы с корней, стараясь не повредить их. Аккуратно прищипните главный корень примерно на треть. Продезинфицируйте ранку, например, раствором марганцовки.
- Сделайте углубление в новом горшке и поместите туда растение так, чтобы оно было на той же глубине, что и раньше. Засыпьте почвой вокруг корней и слегка утрамбуйте её пальцами.
- Полейте новое место посадки водой комнатной температуры и поставьте горшок в светлое место без прямых солнечных лучей. После пикировки растения могут испытывать стресс, поэтому следите за ними внимательно и обеспечьте им необходимый уход (полив, подкормку).
Пикировка — это не обязательный этап выращивания растений. Окончательное решение о том, проводить пикировку или нет, зависит от конкретного растения, условий выращивания и личных предпочтений садовода.
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