Вверх дном. Этот способ позволит вырастить помидоры даже на балконе

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Опубликовано: 27.03.2024 19:27 , Обновлено: 27.03.2024

Конец марта и начала апреля - последний момент, когда белорусы могут посадить помидоры и рассчитывать на достойный урожай. В интернете завирусился способ посадки помидоров "вверх ногами", который можно использовать, даже не имея приусадебного участка.

Идея посадить помидоры вверх дном кажется странной только на первый взгляд. На деле этот способ очень экономит пространство и позволил уже многим собрать ни один урожай даже на своём балконе.

Как сажать помидоры таким способом? Для начала нужно вырастить саженцы.

Для этого поместите семена помидоров в смоченную в воде тряпочку и выставьте на солнечный свет. Примерно через 10 дней, когда семена прорастут, нужно пересадить их в перевернутую ёмкость. Это могут быть бутылки либо ведра, оставшиеся, например, после фасадной краски.

Как посадить помидоры таким образом?

Если вы используете бутылки, то для начала нужно срезать их дно, а внутреннюю часть выстелить алюминиевой фольгой. Если используете вёдра, то в донышке нужно проделать небольшое отверстие. Затем нужно поместить рассаду в подготовленную ёмкость. Для этого проведите саженец наружу через более узкую часть бутылки, либо проденьте его в отверстие в донышке ведёрка (если вы используете его). Затем наполните бутылку/ведро землей. Подвесьте ёмкости так, чтобы рассада выглядывала снизу. Ваши грядки готовы.

Высаженную в бутылки или вёдра рассаду следует поместить на солнечное место и регулярно поливать. К слову, таким образом можно посадить не только помидоры, но и другие овощи и даже зелень.

В чём преимущества такого способа посадки?

Во-первых, помидоры посаженные таким образом не нуждаются ни в каких опорах. Они не согнутся, не упадут и не деформируются, потому что находятся под действием силы тяжести.

Во-вторых поливать их проще и эффективнее т.к. вода напрямую попадает к корням и не уходит за пределы ёмкости.

Ну и в-третьих, созревают помидоры на таких “грядках” быстрее, поскольку листья не перекрывают им доступ к солнцу.

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