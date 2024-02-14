Когда белорусам сеять помидоры на рассаду в 2024 году? Обратите внимание на эти даты

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Опубликовано: 14.02.2024 08:40 , Обновлено: 13.02.2024

Самые лучшие томаты — это те, которые мы вырастили сами. Они отличаются не только вкусом и ароматом, но и полезными свойствами. Чтобы получить богатый урожай отличных помидоров, необходимо в том числе знать, когда именно сеять их на рассаду и как за ними ухаживать.

Когда сеять томаты в феврале?

Чтобы получить ранний урожай помидоров, высевайте семена на рассаду уже в феврале. Тогда в теплицу или открытый грунт (под парник) их можно уже будет высадить в середине-конце апреля. Так говорят опытные садоводы. Но делать это нужно правильно, чтобы рассада успела окрепнуть, но не переросла.

[info_b]Для получения рассады томата требуется 50-60 дней.[/info_b]

Благоприятные даты

Раннеспелые сорта сажать можно начинать с середины февраля. Если вы смотрите на лунный календарь, то в феврале 2024 года лучшими датами являются:

15-16 февраля;

19-20 февраля;

21 февраля ( но только до 16:00).

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Когда сеять помидоры в марте?

Однако лучший срок посева томатов на рассаду – март. Тогда прорастающие растения будут получать необходимое количество солнечного света, благодаря чему они будут хорошо и быстро развиваться.

Согласно лунному календарю, самым лучшим днем в марте является 19-е число.

Благоприятными также будут: 5-6, 12-13, 15-16, 18 марта.

А вот неблагоприятные дни это 7-8, 10 и 25 марта.

Позаботьтесь об освещении

Стандартная рекомендация - высевать рассаду за восемь-десять недель до последних заморозков. Однако бывает проблематично обеспечить сеянцы нужным количеством света, к которому они очень чувствительны.

В феврале день еще очень короткий, и такие условия могут привести к ослаблению рассады. Поэтому если вы решили посадить семена в этом месяце, позаботьтесь о том, чтобы обеспечить растения дополнительным светом. Купите специальные светодиодные ленты или фитолампы и обеспечьте растениям не менее 10 часов света в день. Преимущество таких устройств в том, что они достаточно экономичны в плане электроэнергии.

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Контролируйте температуру

Хотя оптимальная температура для прорастания семян томатов составляет около 21 градуса, они могут прорастать и в более прохладных условиях. Однако это займет немного больше времени.

В любом случае, главное - не обеспечить определенный температурный режим, а защитить рассаду от резких перепадов температуры на ранних этапах роста томатов.

Полив рассады снизу

Заливая воду в емкости с рассадой сверху, вы можете повредить молодые растения. Поэтому поливайте ниже уровня самых нижних листьев. Следите за тем, чтобы субстрат не был затоплен, но и не пересыхал.

Посейте семена правильно

Начните проращивание с помещения семян томатов в специальные рассадные ящики с использованием специального грунта для рассады. В каждой ячейке должно быть по одному семени. На ранней стадии развития у растения должно быть достаточно места для развития корневой системы.

Примерно через 4 недели рассаду томатов следует пересадить в более просторные емкости, чтобы развитие корней не тормозилось из-за небольшого объема почвы.

К моменту пересадки в открытый грунт у растений томатов должна сформироваться полноценная корневая система. Для этого при пересадке их подвергают процедуре пикировки и переносят в богатую питательными веществами почву. При этом каждое растение должно находиться в отдельном горшке, чтобы не конкурировать с соседом за ресурсы.

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