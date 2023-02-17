15 серьезных ошибок при выращивании рассады. Допускают даже опытные огородники

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Опубликовано: 17.02.2023 16:10 , Обновлено: 13.02.2023

Выращивание рассады у одних огородников вызывает восторг, другие просто считают это обязательным этапом, третьи же терпеть не могут и всячески избегают. Тем не менее, если вы решились сеять овощи, цветы и зелень на рассаду, то хочется, чтобы саженцы всегда получались красивыми и здоровыми: крепкими, коренастыми, с хорошо развитой корневой системой и крепким стеблем. Единственное, что может помешать – это ошибки при выращивании. И они могут вам дорого обойтись: рассада может вытянуться, заболеть и в итоге погибнуть. Почитайте, что нужно сделать, чтобы этого избежать.

Первая ошибка — некачественные семена

Покупка семян низкого качества – первая, самая существенная и распространенная ошибка при выращивании рассады, ведь от их качества во многом будет зависеть результат.

Желание сэкономить понятно ,но будьте осторожны: оно может вас подвести! В лучшем случае из некачественных семян вырастут слабые растения, а в худшем — не вырастет ничего.

Семена должны быть высокого качества. Поэтому экономьте с умом: покупайте семена известных фирм у проверенных поставщиков.

На упаковках нужно смотреть на количество семян внутри, срок годности и номер партии.

Ошибка №2 — плохая почва

Очевидно, что использование плохой или некачественной почвы может замедлить развитие и даже привести к гибели сеянцев.

Вообще, бездумно и неправильно просто пойти в огород, собрать землю и посеять в ней семена. Ведь, например, для рассады капусты нельзя использовать почву, где ранее выращивались крестоцветные (она наверняка содержит инфекции типа капусты, и вы можете погубить свою рассаду на ранних этапах ее выращивания).

Как же быть? Грунт для рассады можно приготовить своими руками, можно купить готовый – главное, чтобы он подходил. То есть он должен состоять из множества специальных компонентов: дерна, торфа, перегноя и так далее, взятых в нужном соотношении, которое зависит от выбранных культур.

Ошибка №3 — неподходящая емкость для рассады

Использование неподходящей тары для рассады – слишком большой, тесной, плохо дренированной и другой некачественной или плохо подобранной тары – также может повредить растениям. Не успев вырасти, семена сгниют. Даже если вам повезет и некоторые из них дадут всходы, не факт, что сеянцы смогут нормально развиваться, когда их корневая система находится в неблагоприятных условиях.

От правильного подбора емкости для рассады результат также зависит.

Ошибка №4 —нет предпосевной подготовки

Подготовка семян к посеву – важный момент, которому огородники часто не уделяют должного внимания, а зря.

Посев неподготовленных семян может погубить молодые растения. Это особенно актуально для семян собственного производства, но также относится и к покупным необработанным семенам. Семена перед посевом необходимо обработать.

Что является причиной этого? Значительная часть инфекционных болезней передается не только с почвой, но и с необработанными семенами.

Отсутствие подготовки напрямую влияет как на всхожесть, так и на последующее развитие растений.

Ошибка №5 — попытка «улучшить» обработанные семена

Попытка «улучшить» посевные качества уже обработанных производителем семян может привести к весьма печальным последствиям. По крайней мере, это сведет на нет все преимущества покупки. В худшем случае семена могут потерять всхожесть в результате такого ухода.

Попытки улучшить обработанные семена могут привести к потере всхожести. Информацию о предпосевной обработке можно найти на обратной стороне упаковки с семенами. Некоторые типы (например, панорамирование) можно определить визуально.

Ошибка №6 — несоблюдение сроков роста

Многие начинающие огородники ошибочно полагают, что нет необходимости соблюдать условия посева и выращивания рассады: только подумайте, на три недели раньше или на две недели позже – какая разница, кажется, при посеве семян? Тем не менее разница есть, и она существенная.

Очень важно вовремя высадить рассаду Несоблюдение сроков приведет к тому, что растения окажутся недоразвитыми и могут не прижиться после пересадки на постоянное место.

Приблизительные сроки посева семян на рассаду всегда указываются производителем на обратной стороне упаковки.

Ошибка 7 —закапывание семян

Если семена закопать в почву глубже, чем нужно, это может привести к тому, что они вообще не взойдут или прорастут лишь с небольшим количеством всходов. Так что не переусердствуйте с посевом.

Глубина посева для большинства видов составляет 2 диаметра семян.

Не забывайте, что есть семена, которые вообще нельзя присыпать землей, так как свет — важное условие их прорастания.

Производители, как правило, также указывают на упаковке информацию о глубине заделки семян.

Ошибка № 8 — густота посева

Еще одна распространенная ошибка, которую допускают многие огородники, — это пересев, в результате чего получаются слабые, вытянутые всходы и многое другое.

В таком случае гораздо вероятнее поражение густых посевов болезнью. Кроме того, сеянцам просто не хватает места для нормального развития, им не хватает питания, в результате чего они развиваются неравномерно, становятся очень хрупкими.

Не стоит загущать урожай, если хотите получить хорошие всходы. Поэтому необходимо сеять семена на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы во время роста они не конкурировали друг с другом за питание, свет и влагу.

Конечно, для каждой культуры это расстояние будет разным, чтобы не ошибиться, при посеве учитывайте норму высева и агротехнику.

Ошибка №9 — полив после посева

Полив семян, а точнее почвы, в которой находятся те же семена, сразу после посева приводит к тому, что семена вместе с водой втягиваются в почву. Это означает, что им потребуется гораздо больше времени для прорастания, если они вообще прорастут (мы уже обсуждали важность правильной глубины посева).

Почву для выращивания рассады следует поливать перед посевом семян при использовании воды комнатной температуры. Если вам нужно увлажнить почву после посева, сделайте это с помощью пульверизатора.

Ошибка № 10 — нарушение условий выращивания

Одной из самых серьезных ошибок при выращивании рассады, следствием которой является их гибель, является нарушение условий выращивания: температуры, освещения, полива и так далее.

Недостаточный полив * вызовет пересыхание верхнего слоя почвы, в результате чего набухшие семена не смогут прорасти, а те, что уже выросли, погибнут. Поэтому есть смысл накрыть емкости с растениями пленкой или стеклом, что предотвратит испарение влаги с поверхностного слоя грунта.

После появления всходов, сняв пленку, не забывайте вовремя поливать рассаду, не допуская пересыхания земли. Поливайте рассаду умеренно. Чрезмерный полив может вызвать загнивание корней и поражение молодых растений различными заболеваниями: черной ножкой, корневой гнилью и так далее.

К гибели и развитию различных заболеваний приведет и полив рассады чрезмерно холодной нерастворенной водой. Вода для полива всегда должна быть комнатной температуры – около +20…+24°С.

Осветительные приборы. * Выращивая рассаду при недостаточном освещении, вы рискуете ее погубить. Растения станут очень ломкими и вытянутыми. При недостаточном освещении рассада вытягивается и ослабевает.

Чтобы обеспечить достаточное освещение, емкости с рассадой следует размещать на солнечном, желательно южном, подоконнике. Учитывая, что продолжительность светового дня, необходимая для нормального роста и развития растений, составляет 12-14 часов, рассаду следует дополнить фитолампой или люминесцентным препаратом. Особенно это касается раннего посева семян, даже если емкости с ними расположены на южных окнах.

Для усиления светового эффекта в емкости с рассадой напротив окна можно установить экран из светоотражающей пленки — например, из плотного картона, обтянутого обычной пищевой пленкой.

Температура. *Слишком низкая температура в лучшем случае замедлит рост всходов, а в худшем – приведет к гибели, если семена вообще прорастут. Поэтому емкость с рассадой лучше не устанавливать на холодный подоконник, особенно сразу после посева, ведь температура внутри этой емкости будет примерно на 10°С ниже, чем в самом помещении.

Устанавливайте емкость с рассадой не прямо на подоконник, а на какую-нибудь опору так, чтобы между этой емкостью и подоконником оставался хотя бы небольшой зазор.

Следует помнить, что слишком высокая температура также негативно скажется на рассаде, которая под воздействием чрезмерной жары вытянется. Идеальная температура для прорастания семян холодостойких культур +18…+25°С, а для теплолюбивых - +25…+30°С. Для дальнейшего нормального развития большинству всходов необходима температура около +20°С, поэтому после появления всходов ее следует немного понизить.

Ошибка №11 — подкормка

Какие бы саженцы вы ни выращивали, они нуждаются в подкормке. Особенно это касается рассады в небольших емкостях. Растениям нужна не только вода, но и удобрения.

Сначала почву в контейнерах следует слегка полить простой водой, чтобы не обжечь нежные корни удобрениями. Различные растворы удобрений могут быть использованы в низкой концентрации.

Ошибка №12 — игнорирование болезней рассады

Игнорирование болезней рассады – корневых и корневых гнилей, черной ножки и других – неизбежно приведет к гибели растений, поэтому на чудо (что все само пройдет) можно не надеяться!

Как только вы заметили, что с рассадой что-то не так – она стала ломкой, опали листья, темнеет ствол, появились другие признаки неблагополучия – нужно как можно скорее бороться с болезнью. Сначала проводят диагностику, ищут причины, а затем принимают меры по устранению проблемы.

Для профилактики постарайтесь заранее позаботиться о всходах: приготовьте обеззараживающую почвосмесь с добавлением «Триходермина», «Глиокладина» или их аналогов, обработайте семена перед посевом и регулярно поливайте рассаду тем же «Триходермином» или используйте аналогичные препараты, соблюдайте условия выращивания рассады.

Ошибка № 13 — несвоевременная пикировка рассады и ее последствия

Затягивая пикировку рассады, вы способствуете тому, что растения вытягиваются, становятся более хрупкими и ломкими, особенно при густом посеве. Большинство растений необходимо пикировать, когда у них появляется второй настоящий лист. Делают это для увеличения площади питания и дают возможность растениям равномерно развивать надземную часть. Важно вовремя пикировать растения.

В первые 2-3 дня после пикировки рассаде необходимо притенять, оберегая от прямых солнечных лучей. При пикировании растения укрывают до семядолей и (по возможности) укорачивают корни примерно на 1/3 их длины. Исключение составляют мясистые толстые корни, повреждение которых приведет к гибели сеянцев. Первый полив после сбора урожая можно проводить примерно через 5 дней, а подкормку начинают только после начала роста.

Конечно, некоторые растения пикировать не стоит – такая процедура только замедлит их рост. В первую очередь это касается рассады огурцов и перца, которые долго болеют после пикирования. Семена таких растений нужно высевать сразу в отдельные емкости, при необходимости пересадить еще в емкости вместе с комом земли, не нарушая целостность корневой системы.

Ошибка №14 — пренебрежение закалкой

Игнорирование закаливания может привести к тому, что ваша здоровая и крепкая рассада в открытом грунте просто не приживется или будет уничтожена первыми небольшими заморозками. Поэтому рассаду необходимо закалить за несколько дней до постоянной посадки.

Учтите, что делать это нужно постепенно, каждый день немного продлевая время пребывания растений на открытом воздухе.

Ошибка № 15 — переросшая рассада

Разрастаясь, сеянцы вытягиваются и ослабевают. Но проблема с переросшей рассадой даже не в том, что ее сложнее пересадить на постоянное место (особенно с высокой рассадой томатов, которые, перерастая, начинают гнить при пересадке), а в том, что она плохо приживается. Очень важно своевременно высаживать рассаду.

Если время высадки рассады в грунт приближалось, а вы в силу определенных обстоятельств не можете высадить их на постоянной основе, сократите полив. Конечно, совсем отказываться от него не обязательно – просто постарайтесь уменьшить частоту поливов и количество воды, следя за тем, чтобы почва не пересыхала.

Остановить рост рассады можно и закаливанием, ведь понижение температуры воздуха также вызывает задержки в росте растений.