Что делать, если вытянулась рассада томатов? Измените эти условия — и вы спасете будущий урожай

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Опубликовано: 22.03.2024 09:35 , Обновлено: 22.03.2024

Часто при неправильных условиях выращивания рассада томатов начинает слишком вытягиваться. Отчаиваться не нужно — у этой проблемы есть несколько решений.

Почему вытягивается рассада помидоров?

Для правильного роста и развития рассады томатов нужно создать растениям подходящие для этого условия. Если этого не сделать, рассады будет или плохо расти, или наоборот, слишком вытягиваться.

Рассада томатов может вытягиваться по нескольким причинам:

Недостаток света. Томаты — светолюбивые растения. Если рассада получает недостаточно света, она начинает вытягиваться, чтобы достичь источника света. Это особенно актуально для рассады, которая выращивается в помещении.

Томаты — светолюбивые растения. Если рассада получает недостаточно света, она начинает вытягиваться, чтобы достичь источника света. Это особенно актуально для рассады, которая выращивается в помещении. Высокая температура. Томаты предпочитают умеренную температуру. Если температура слишком высокая, это может стимулировать рост стебля, а не листьев и корней.

Томаты предпочитают умеренную температуру. Если температура слишком высокая, это может стимулировать рост стебля, а не листьев и корней. Избыток азота. Азот стимулирует рост стебля. Если в почве слишком много азота, это может привести к вытягиванию рассады.

Азот стимулирует рост стебля. Если в почве слишком много азота, это может привести к вытягиванию рассады. Слишком ранняя посадка. Если рассада посадить слишком рано, она может сильно вытянуться, пытаясь достичь света и воздуха.

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Что делать, если рассада томатов вытянулась?

Не стоит выбрасывать слишком вытянувшиеся сеянцы. Если это случилось, их можно спасти, изменив условия выращивания.

Меняем освещение

Одна из главных причин вытягивания рассады — недостаток освещения. Если растения получают недостаточно света, они могут вытягиваться в его поисках. Это можно заметить по контейнерам с сеянцами — рассада всегда поворачивается в сторону более яркого источника света.

Если освещения недостаточно, нужно обеспечить томатам дополнительный источник света. Это могут быть специальные фитолампы, которые обеспечивают растения необходимым спектром света.

Самый распространённый вариант — универсальные фитолампы полного спектра. Их чаще всего используют для выращивания рассады и молодых растений.

Подойдут и лампы с синим спектром, стимулирующие рост стеблей и листьев. Для дополнительного освещения рассады также можно использовать светодиодные или люминесцентные светильники.

Оптимальная продолжительность светового дня для рассады томатов составляет 14-16 часов. На ночь лампы нужно выключать — в это время у растений происходят важные процессы роста.

Периодически ёмкости с рассадой нужно поворачивать, чтобы обеспечить освещение всех сторон растения.

Снижаем температуру

Температура в 23–25 градусов нужна для прорастания семян. После появления всходов высокая температура стимулирует рост стебля, а корневая система при этом отстаёт в развитии. Растения начинают вытягиваться и становится хилыми.

Если рассада томатов начинает вытягиваться, температуру нужно понизить до + 18…+20 градусов. Если сеянцы продолжают вытягиваться, нужно ещё снизить температуру, но не ниже +15 градусов.

При снижении температуры должна произойти остановка роста стебля, и растение направит силы на рост корней.

Меняем подкормку

Азот — одно из популярных удобрений у огородников. Но его избыток вредит рассаде. У томатов начинает расти надземная часть, а корневая система становится слабой. Чтобы это исправить, азот из подкормок нужно убрать и вносить фосфор, который способствует росту корневой системы.

Снижаем полив

Избыточный полив также может привести к вытягиванию рассады, поэтому стоит уменьшить количество воды, которое вы даёте растениям. При этом нужно следить, чтобы земляной ком с рассадой не пересыхал полностью.

Поливайте рассаду помидоров настоем этой дешевой пряности. Он укрепит стебли и корни

Используем регуляторы роста

Существуют специальные препараты, которые помогают контролировать рост растений, подавляя активность фитогормона роста. Их можно приобрести в цветочных магазинах и садовых центрах.

[info_b]Перед использованием таких препаратов, обязательно ознакомьтесь с инструкцией и следуйте ей.[/info_b]

Пересаживаем рассаду

Если сеянцы слишком вытянулись, можно попробовать их пересадить. Центральный корень нужно подрезать и посадить растение, заглубив его. Это позволит стимулировать рост корней на стебле.

Прищипываем и обрезаем

Чтобы сделать вытянувшийся сеянец томатов более компактным, опытные огородники советуют прищипнуть верхние 3-4 листа для стимуляции роста боковых побегов.

Если растение слишком высокое, можно попробовать разделить его на две части. Верхнюю часть отрезают выше 5-6 листа и ставят на укоренение в воду. После образования корней вершки высаживают, получая, таким образом, дополнительную рассаду. На нижней части со временем образуются новые побеги. Оставить нужно два верхних, а остальные убрать.

Заключение

Важно помнить, что вытягивание рассады может быть вызвано различными факторами, поэтому стоит проанализировать условия, в которых находятся растения, и принять соответствующие меры. Чтобы предотвратить вытягивание рассады, рекомендуется обеспечить растениям достаточное количество света, поддерживать умеренную температуру и контролировать уровень азота в почве.

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