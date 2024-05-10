На какую глубину сажать помидоры? Эти 2 метода помогут получить обильный урожай

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 10.05.2024 10:05 , Обновлено: 10.05.2024

Помидоры из магазина никогда не сравнятся по вкусу с помидорами из собственного огорода, поэтому многие предпочитают выращивать их сами. Если вы хотите, чтобы растения были здоровыми и чтобы вы надеялись получить действительно хороший урожай, вам нужно сажать их на правильную глубину. Не все понимают, насколько это важно для успешного урожая! На какую глубину следует сажать помидоры? И как справиться с капризной рассадой с длинными стеблями?

Как сажать помидоры? Самые важные правила

Томаты - теплолюбивые растения, поэтому в нашем климате их выращивают только из рассады. Высаживать рассаду в грунт можно только после того, как снизится риск весенних заморозков. Приступать к работе стоит во второй половине мая, за 7-10 дней до начала закаливания молодых растений. Эта простая процедура - не что иное, как приучение саженцев к условиям открытого грунта. Достаточно сначала выставлять их на улицу на короткое время, а затем постепенно продлевать его, пряча на ночь в доме или теплице.

Эти 4 ошибки при посадке помидоров допускают почти все. Что нужно обязательно сделать за 7-10 дней?

Как сажать томаты? Выбирайте солнечное место, где почва будет плодородной, водопроницаемой и богатой гумусом. Перекопайте участок и обогатите его, например, компостом. Растения быстрее приживутся на выбранном месте, если почва будет теплой, поэтому перед посадкой стоит накрыть грядку, например, черным флисом.

Полейте черенки и осторожно выньте их из горшков. Удалите самые нижние боковые листья, а затем выберите один из способов посадки - вертикальный или горизонтальный (лежа).

Глубина посадки томатов

Высаживая помидоры в грунт на ту глубину, на которой молодые растения росли в горшке, вы рискуете повредить их ветром или случайно сломать. Это особенно актуально, если рассада большая и имеет очень длинные, нежные стебли. Поэтому опытные садоводы часто предпочитают высаживать томаты в грунт таким образом, чтобы большая часть растения находилась в земле. На выбор предлагается два способа.

Вертикальная посадка томатов

При выборе этого метода сажайте томаты довольно глубоко - так, чтобы около 2/3 основного побега находилось под землей. Например, если высота рассады составляет 25 см, над уровнем земли должен выступать участок 8-9 см. Заглубленные листья следует оборвать.

Такая глубокая посадка сделает растения более устойчивыми и сильными, но в то же время может привести к замедлению роста;

Горизонтальная посадка томатов (лежа)

Этот интересный метод отлично подходит для очень кустистой рассады. Горизонтальная посадка томатов предполагает выкапывание траншеи глубиной 8-10 см. Поместите в нее рассаду - корневой ком и часть стебля будут находиться в углублении, а остальная часть растения будет упираться в край неглубокой ямы.

Затем корни и часть стебля в ямке засыпают почвой и слегка уплотняют (предварительно с заглубленной части побега счищают листья). Остальные черенки, которые остались над почвой, нужно аккуратно поддержать и подвязать к колышку.

Если вы решили посадить помидоры горизонтально, и вам кажется, что растения выглядят кривыми и слабыми, не стоит беспокоиться. Благодаря укоренению стеблей под землей томаты быстро наберут силу и ускорят свой рост.

Ранее Telegraf.news писал, что помидоры отличаются высокой потребностью в питательных веществах, поэтому подкармливать их нужно уже во время посадки. Узнайте, что нужно положить под корни томатов, чтобы они хорошо росли и давали большой урожай.

Положите под корень при посадке помидоров это. Большой урожай обеспечен