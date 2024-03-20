Какие цветы нужно успеть посадить белорусам в марте на рассаду и в грунт? Не пропустите эти даты

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Опубликовано: 20.03.2024 10:08 , Обновлено: 28.04.2024

Чем раньше заняться благоустройством цветника на участке, тем скорее можно будет любоваться результатом. Рассказываем, какие цветы можно посадить ранней весной и какие тонкости посадки стоит учесть для буйного цветения.

Способы посадки цветов весной

Цветы по сроку жизни делятся на однолетники и многолетники. Первые зацветают через полтора-три месяца после посадки, но на следующий год их придётся высаживать заново. Многолетние цветы живут от 3-4 до 15 лет, но обычно зацветают на второй год после посадки.

В зависимости от вида цветы в грунт высаживают несколькими способами:

семенами;

рассадой;

корневищами (луковицами).

Высаживание цветов рассадой — трудоёмкий, но результативный способ посадки. В Беларуси в марте уже довольно тепло, но всё ещё могут случиться заморозки. Поэтому для посадки в грунт цветов рассадой лучше подождать до начала или середины апреля. Сеять же семена на рассаду нужно уже в марте. За несколько недель они прорастут, подрастут и будут готовы к посадке в открытый грунт.

Семенами в открытый грунт в марте можно сажать некоторые виды холодостойких цветов, которым не страшны заморозки. Ориентироваться нужно на климат в вашей местности. В Беларуси некоторые цветы можно сажать в открытый грунт уже во второй половине марта. Если вдруг похолодает, сеянцы нужно будет укрыть плёнкой.

Сеять цветы на рассаду или в открытый грунт рекомендуют на растущую Луну, так как считается, что это способствует более быстрому проращиванию сеянцев.

В 2024 году наиболее благоприятные дни в марте для посадки семян — 1, 2, 5, 6, 9, 13, 14, 18 и 19 марта, а также дни с 26 по 29.

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Какие цветы можно сажать в марте

Ранней весной можно высаживать следующие виды цветов:

анютины глазки — на рассаду:

эхинацея — на рассаду;

лобелия — на рассаду;

бархатцы — на рассаду;

календула — семенами в грунт;

львиный зев — на рассаду.

Анютины глазки

Виола, или Анютины глазки, как ещё называют эти фиалки, могут украсить любой цветник. Они красивы, не привередливы к окружающим условиям и просты в уходе.

Виолу можно сеять семенами в грунт в тёплых регионах уже в конце марта, но лучше всего она приживается в виде рассады. При посадке семенами их высеивают в бороздки на глубину 1 - 1,5 см. Для рассады семена предварительно рекомендуется замочить на сутки в растворе марганцовки и затем посадить в ёмкости с хорошим дренажом, так как цветок чувствителен к избытку влаги в почве.

Ёмкость закрывают полиэтиленовым пакетом, пищевой плёнкой или стеклом и оставляют в тёплом месте до появления всходов. После появления из семян ростков укрытие снимают. Когда рассада подрастёт, каждый росток нужно пересадить в отдельную ёмкость. В конце апреля- начале мая рассаду виолы можно высадить в открытый грунт.

Для виолы нужно место с рассеянным светом. На ярком солнце её нежные листья и цветы погибнут, а в тени растение будет расти чахлым и цвести мелкими неяркими цветками. Рассаду виолы необходимо высаживать на расстоянии 20-30 сантиметров, чтобы каждому цветку было достаточно места для полноценного развития. Анютины глазки предпочитают землю, состоящую из дёрна, торфа, песка, перегноя или навоза. На таком грунте цветы растут лучше всего.

Уход за виолой минимален: нужно периодически рыхлить почву и вносить удобрения. Полив должен быть частым, особенно в жаркие дни. Но нельзя допускать застоя воды, иначе корни фиалки начнут загнивать.

Бархатцы

В конце марта в открытый грунт можно сеять семена бархатцев. Для ускорения цветения можно также сажать эти цветы рассадой. Семена сеют в неглубокие бороздки на расстоянии 10-15 см, присыпают землёй и хорошо поливают. Прикрывать семена стеклом или плёнкой не требуется. После появления у ростков 2-3 листов их пикируют и спустя три недели высаживают в открытый грунт. Посаженные рассадой бархатцы зацветут уже в конце мая.

Бархатцы очень неприхотливы. Они прекрасно растут и цвету как в тени, так и на ярком солнце. Нетребовательны они и к почве. Совет: посадите бархатцы в междурядья на овощных грядках. У цветов бархатцев специфический запах, отпугивающий многих вредителей.

Лобелия

Пышные кустики лобелии будут радовать цветением всё лето и до первых заморозков. Кустовая лобелия прекрасно разбавляет цветники и клумбы с другими цветами и не менее эффектно смотрится в кашпо. Ампельные сорта вырастают до полуметра в высоту.

Семена лобелии не нуждаются в предварительной обработке перед посадкой. Сложность заключается в том, что они очень мелкие, как пыль. Некоторые производители выпускают семена лобелии в виде драже, для облегчения посадки. Если в таком виде лобелию купить не получилось, для посадки семян лучше использовать ватную палочку. Просто окуните её в пакетик с семенами и наберите некоторое их количество на палочку. Затем аккуратно стряхните семена в ёмкость с предварительно увлажнённым грунтом. Вместо ватной палочки можно использовать смоченную в воде зубочистку. Ёмкости с семенами оберните пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом и поставьте в тёплое и светлое место. Через неделю после появления всходов укрытие для рассады можно убрать.

Поливать сеянцы лобелии нужно часто, не допуская пересыхания грунта, но и не превращая его в болото. Когда ростки достигнут в высоту 3-4 см, их нужно будет рассадить по отдельным ёмкостям.

Опытные огородники рекомендуют обрезать рассаду лобелии по достижению высоты 10 см для образования пышного кустика. Обрезка позволяет сформировать растению боковые побеги. Но это необязательная процедура.

Сажать рассаду лобелии в открытый грунт можно тогда, когда установится тёплая погода — в конце апреля – начале мая. Лобелия любит не слишком питательный грунт, суглинистый и супесчаный, и большое количество яркого солнца.

Эхинацея

Эхинацея — одно из красивейших неприхотливых растений с приятным ароматом. В продаже большой выбор сортов, среди которых есть гибриды с крупными и махровыми цветами. Подобрав разные сорта эхинацеи, можно создавать на участке разноцветные цветочные композиции, которые будут радовать яркими красками до холодов. Так как сорванная эхинацея долго не вянет, она идеально подходит для создания букетов.

В тёплых регионах рассаду эхинацеи можно высаживать в открытый грунт в середине мая. Сеять на рассаду растение нужно уже в марте.

Эхинацея не боится засухи и очень любит солнечный цвет. В тени или полутени растение будет плохо развиваться и слабо цвести. Уход за ним минимальный — умеренный полив, периодическая прополка и рыхление почвы.

Совет: эхинацея украсит любой уголок участка, но лучше всего она смотрится с розами.

Львиный зев

Этот цветок обильно цветёт и до холодов радует яркими красками. В южных регионах с продолжительным летом его можно высевать в грунт в конце марта. В остальных регионах в марте львиный зев сеют на рассаду.

Как и у лобелии, семена львиного зева очень мелкие. Поэтому сажать их удобнее всего при помощи ватной палочки или зубочистки. Для рассады требуется питательная рыхлая почва с добавлением небольшого количества песка. В предварительном замачивании перед посадкой семена не нуждаются. Желательно закрыть ёмкости с сеянцами пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом до прорастания семян. После этого укрытие нужно снять.

Рассада львиного зева не переносит избытка влаги, поэтому поливать её нужно не слишком обильно. После появления третьего-четвёртого листа сеянцы пикируют.

Высаживать в открытый грунт львиный зев можно в мае на расстоянии 20-25 см для мелких сортов и 45-50 см — для крупных.

Растение нуждается в плодородной, легко- и среднесуглинистой почве, и ярком солнце.

Календула

Это неприхотливое растение с яркими цветами оранжевого цвета одновременно и украшение участка, и лекарственное средство.

Сажать календулу можно в марте семенами в открытый грунт — она не боится заморозков. Выбирать для посадки нужно солнечное место. Примерно за две недели до посадки в почву вносят удобрение, но в целом календула совершенно не требовательна к качеству земли. Семена садят в бороздки на глубину 1-2 см на расстоянии 20-25 см.

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