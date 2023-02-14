Какие цветы посадить на рассаду в феврале 2023? Вот какую красоту получите уже весной-летом

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Опубликовано: 14.02.2023 07:27 , Обновлено: 14.02.2023

Февраль — хорошее время для посева не только семян овощей и зелени, но и цветов. Это идеальный месяц для рассады однолетних растений с длительным вегетационным периодом. А какие дни будут самыми благоприятными для посадки цветов в феврале? Посмотрели, что сказано в лунном календаре.

Почему стоит выращивать цветы из рассады

Многие дачники-садоводы высевают однолетники прямо в грунт, так как это гораздо менее трудоемкий способ, чем выращивание из рассады. Посев цветов в грунт – правильный поступок, особенно в случае с растениями, которые не любят пересадку — такие всегда нужно сеять сразу на постоянное место.

Однако в случае со многими видами однолетники, выращенные из рассады, красивее, качественнее и зацветают гораздо раньше, чем цветы, посеянные позже прямо в грунт.

Подготовив рассаду однолетних цветов самостоятельно из покупных семян, вы также получите рассаду значительно дешевле, чем в случае покупки готовой рассады в магазине, хотя зачастую и не такого хорошего качества, как имеющиеся на рынке.

Как подготовить рассаду однолетних растений

Самый простой способ вырастить однолетние растения из рассады – посеять семена в ящики, поставленные на подоконник, где рассада будет обеспечена достаточным количеством света. Это могут быть как пластиковые, так и деревянные ящики или баночки.

На дно емкости укладывают дренажный слой песка толщиной 1 см, а затем ящик заполняют субстратом для рассады. В качестве субстрата прекрасно подойдет листовая земля (хорошо перекомпонованные листья деревьев и кустарников) с добавлением торфа и песка.

Если вы не хотите готовить субстрат самостоятельно, вы можете купить подходящую почву для рассады в большинстве садовых магазинов. Следите за тем, чтобы почва была достаточно влажной.

Какие растения сеять в феврале?

В последнем зимнем месяце мы высеваем следующие виды цветов.

Бегония вечноцветущая – ее высевают в ящики в теплое помещение в январе-феврале, при этом семена не засыпают грунтом, а лишь слегка вдавливают в землю. Ящики следует накрыть стеклом или пищевой пленкой и затенить. Поливают бегонии очень осторожно, опрыскивая почву из цветочного опрыскивателя. Кроме того, рассаду нужно несколько раз проколоть.

Вариабельные георгины , напротив, довольно легко выращивать. Растения из семян так же красиво цветут в год посева. Семена в ящике/банке нужно засыпать тонким слоем грунта, присыпать и накрыть пленкой. Они прорастают при температуре около 20 градусов. Пленку снимаем, когда растения достигнут сантиметра в высоту, а рассаду с четырьмя листиками рассаживаем по небольшим горшочкам.

Перуанский гелиотроп – еще одно достаточно хлопотное в выращивании растение. Семена, посеянные в феврале, долго всходят и требуют более песчаной почвы. Рассаду пересаживают дважды.

Колеус (крапивница). Посев семян — самый простой способ размножения этих растений. После посева ящик накрывают пленкой и оставляют для прорастания в теплом месте. Когда растения подрастут, пересаживаем их в окончательные горшки.

Леукония летняя (левкой) – высевают сеянцы в феврале, когда они подрастут, подрезаем их в небольшие горшочки, а рассаду высаживаем в мае на постоянное место.

Лобелия – мелкие семена высевают в ящики, не засыпая их почвой. Выращивание довольно хлопотное дело, поэтому проще будет купить готовый саженец.

Садовая петуния – ее высевают в ящики феврале, но при любительском выращивании здоровые саженцы получить сложно.

Вербена садовая – получить рассаду из семян не очень сложно, но из-за довольно низкой цены на рассаду многие садоводы предпочитают покупать уже готовые саженцы. Семена вербены можно высевать в феврале или марте для парников. С другой стороны, рассаду высаживают на окончательное место в мае.

Львиный зев. Если вы посеете этот прекрасный однолетник сейчас, то в мае он даст цветы. Для этого разложите семена по влажной почве и, не закрывая, накройте стеклом или пленкой. Их нужно проращивать в светлом месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Если температура составляет 15-20 градусов, всходы могут появиться через 8-10 дней. А поскольку тонкие побеги набирают силу очень медленно, их пикируют спустя месяц после появления всходов.

Через неделю их можно подкармливать полноценным комплексным минеральным удобрением. А во второй половине мая, когда не будет угрозы возвращения весенних заморозков, рассаду высаживают на постоянное место, оставляя 20-30 см между растениями.

Эустома. Выращивание этого цветка требует большого терпения. Семена высевают в субстрат без углубления, поливают и накрывают стеклом или пленкой. Всходы появляются через 10-12 дней, но затем рассада как бы подмерзает и развивается очень медленно. Ему нужна температура 14-20 градусов и свет в течение 10-12 часов в день, что требует дополнительного освещения.

А чтобы рассаду не атаковало это заболевание, каждые 10 дней их обрабатывают раствором Фитоспорина-М. Рассада будет готова через 4-5 месяцев. Ее пересаживают в грунт вместе с кусочком земли, чтобы не повредить чувствительные корни.

Гвоздика. У этого растения цветки появляются только через 5-6 месяцев после посева, поэтому мы высеваем их в феврале. Семена укладывают в бороздки глубиной 3 мм через каждые 2-2,5 см и засыпают тонким слоем прокаленного речного песка.

На эту клумбу кладут полиэтиленовый пакет, который затем ставят на подоконник, затеняя посевы сложенной бумагой, стараясь поддерживать температуру от 18 до 20 градусов. Когда проклюнутся побеги, крышку снимают, а посадки размещают ближе к свету.

Как сеять цветы? Общие правила

Не забудьте внимательно прочитать инструкцию перед посадкой семян. У каждого вида есть свои особенности.

Обычно семена сеют, бросая, а затем засыпаем их очень тонким слоем земли (обратите внимание — семена петунии мы вообще не засыпаем).

Затем накройте коробку стеклом или оберните прозрачной пленкой. Оптимальная температура прорастания 18-20°С. При появлении первых ростков постепенно снимаем стекло или пленку, приучая растения к менее влажному воздуху. Начинаем стегать, когда появятся первые листочки. Обильно полейте сеянцы и через несколько часов осторожно извлеките их, поддев палочкой.

Мы должны перемещать растения в горшки, наполненные более богатым субстратом, чем тот, в котором растения росли до сих пор. При этой процедуре стоит немного укоротить корни саженцев, благодаря чему мы будем стимулировать их к росту и обеспечим лучшее укоренение растения.

Посадка цветов на рассаду по Лунному календарю в феврале 2023 года

Лучшие дни для посадки однолетников — 13, 18-20 февраля, 23-24 февраля;

Лучшее время для посева двулетних и многолетних цветов — 13, 16, 17, 25, 26 ;

Благоприятные посадочные дни для луковичных и клубневых — 13, 16, 17, 25, 26;

Заниматься пикировкой рассады рекомендуется — 16, 17 февраля

Запрещенные дни для работы с растениями в феврале : полнолуние 5 февраля новолуние — 19, 20, 21 февраля.